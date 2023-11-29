中國載人航天工程代表團訪港澳6日 今出席大匯演 冀更多港澳同胞參與航天事業

應香港和澳門特區政府邀請，中國載人航天工程代表團昨日至下月3日，一連六天到訪港澳。代表團由中國載人航天工程辦公室副主任林西強帶隊，展開為期4日訪港行程。除與本港學生見面外，亦會出席「全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演」。林西強表示，已有20多人經初選及複選後進入第四批預備航天員選拔，包括港澳候選人，期待更多港澳人員參與中國航天事業。

包括4名航天員一行17人的代表團昨下午約1時抵港，訪港航天員為參與中國空間站建造的神舟十二號乘組航天員劉伯明、神舟十三號乘組航天員王亞平、神舟十四號乘組航天員陳冬、神舟十五號乘組航天員張陸，以及載人航天工程系統相關領域專家。政務司長陳國基、民政及青年事務局長麥美娟等到機場迎接，一批學生在接機大堂手持國旗及區旗列隊歡迎。

林西強昨午出席媒體見面會時表示，是次到訪向港澳同胞報告國家載人航天工程最新進展，分享中國空間站完成建造的喜悅。他表示，港澳曾多次參與祖國載人航天事業建設，作出很大貢獻，期待港澳進一步發揮「一國兩制」優勢，也希望能看到來自港澳地區的航天員進駐中國的空間站。

20多人包括港澳人員入選載荷專家選拔

他又透露，去年啟動的第四批太空人載荷專家選拔，經過初選及複選，目前有20多人進入定選最後階段，包括來自港澳人士。他相信，在香港選拔預備航天員，能激發港澳地區青少年去「愛科學、學科學、用科學」的熱情，相信亦可帶動港澳地區的科技發展。