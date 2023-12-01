中國載人航天工程展開幕 林西強盼激發公眾追夢熱情

中國載人航天工程代表團昨繼續訪港行程，早上出席中國載人航天工程展開幕禮。中國載人航天工程辦公室副主任、代表團長林西強指，通過展示中國載人航天工程30年的奮鬥歷程，能激發公眾崇尚科學、探索未知、追逐夢想的熱情，希望香港社會各界更關注和參與中國載人航天工程。
展覽由特區政府和中國載人航天工程辦公室合辦，於今日(1日)至明年2月28日舉行，免費入場。是次展覽分為兩大展區，分別在香港科學館及香港歷史博物館，合共展出近30組展品。位於香港歷史博物館展區，以中國載人航天發展史為主軸，讓參觀者回顧中國載人航天30年來奮鬥圓夢的輝煌歷程。香港科學館展區則展示工程方面的成就及對未來發展的展望。重點展品包括神舟飛船返回艙、艙內航天服、中國空間站模型，還有多支火箭的模型如長征二號F、長征七號、長征五號B運載火箭，以及新一代載人飛船及月面着陸器模型等。
與理大科大師生交流
代表團昨午亦出席由創新科技及工業局舉辦的午宴，與本港科技及高等教育界代表見面及交流意見。之後，代表團則分組到訪香港理工大學和香港科技大學，講解國家航天科技發展的最新情況，並就不同航天範疇包括航天科技、太空生活、航天員訓練等，分別與700名理大師生和400名科大師生作深入交流。
參與這次活動的兩大師生均認為代表團訪港能夠加深香港市民認識國家航天科技的發展和成就，提高年輕一代對創新科技的興趣，同時鼓勵專上院校積極投入國家的科研及航天發展，並為國家和香港培育棟樑之才。