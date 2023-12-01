中國載人航天工程展開幕 林西強盼激發公眾追夢熱情

中國載人航天工程代表團昨繼續訪港行程，早上出席中國載人航天工程展開幕禮。中國載人航天工程辦公室副主任、代表團長林西強指，通過展示中國載人航天工程30年的奮鬥歷程，能激發公眾崇尚科學、探索未知、追逐夢想的熱情，希望香港社會各界更關注和參與中國載人航天工程。

展覽由特區政府和中國載人航天工程辦公室合辦，於今日(1日)至明年2月28日舉行，免費入場。是次展覽分為兩大展區，分別在香港科學館及香港歷史博物館，合共展出近30組展品。位於香港歷史博物館展區，以中國載人航天發展史為主軸，讓參觀者回顧中國載人航天30年來奮鬥圓夢的輝煌歷程。香港科學館展區則展示工程方面的成就及對未來發展的展望。重點展品包括神舟飛船返回艙、艙內航天服、中國空間站模型，還有多支火箭的模型如長征二號F、長征七號、長征五號B運載火箭，以及新一代載人飛船及月面着陸器模型等。