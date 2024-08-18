中國醫師節｜盧寵茂：積極考慮建第3所醫學院 醫管局挽留人才見成效

明日(18日)是中國醫師節，醫療界今日在港舉行慶祝大會。醫務衛生局長盧寵茂表示，香港醫生和人口的比例，在全世界發達經濟體中，處於最低的狀態，截至今年3月底，香港是有1.6萬註冊醫生，相當於每千人口只有2.16個醫生，比起內地、新加坡、南韓少兩成至四成，如果與歐美國家比較，香港更是少超過五成。盧寵茂指，公營醫療系統的醫生佔全體不足一半，但就要照顧九成病人，顯示公營醫療系統醫生工作繁忙，工作效率高。
醫管局離職率回落至5.2%
他指，本港兩間醫學院的醫科生學額，近年已增至每年590個，政府會繼續支持醫學院提升教學能力，以致增加學生名額和收生的來源，也會積極考慮建立第3所醫學院的建議。他又表示，醫學院好與否，不但是比較收了多少狀元，而是應該看培訓出多少個華佗、白球恩，以至好像楊紫芝和鍾南山的醫療人才，才是符合市民大眾的利益。
盧寵茂又預計，到今年年底，會有超過250名非本地培訓醫生來港工作。他又表示，醫管局挽留人才的措施初見成效，離職率由2021至22年度的8.1%，回落至2023至24年度的5.2%，相信醫護人員的工作得以舒緩。
國務院於2017年底通過設立「中國醫師節」，定下每年8月19日為激勵廣大衞生與健康工作者「敬佑生命、救死扶傷、甘於奉獻、大愛無疆」的崇高精神。醫院管理局、衞生署、香港醫學專科學院、香港大學李嘉誠醫學院 、香港中文大學醫學院及香港中華醫學會聯同十八個支持機構在今日舉行「中國醫師節」慶祝大會，慶祝主題為「向醫者致敬、仁心仁術、感恩有您」。今年的中國醫師節的主題為「崇尚人民精神，彰顯醫者人心」，香港中華醫學會會長陳真光表示，沙士期間見證了香港公立醫院醫生的專業工作態度，希望香港年輕醫生可以傳承這種專業精神，無忘初衷。