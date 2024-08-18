中國醫師節｜盧寵茂：積極考慮建第3所醫學院 醫管局挽留人才見成效

明日(18日)是中國醫師節，醫療界今日在港舉行慶祝大會。醫務衛生局長盧寵茂表示，香港醫生和人口的比例，在全世界發達經濟體中，處於最低的狀態，截至今年3月底，香港是有1.6萬註冊醫生，相當於每千人口只有2.16個醫生，比起內地、新加坡、南韓少兩成至四成，如果與歐美國家比較，香港更是少超過五成。盧寵茂指，公營醫療系統的醫生佔全體不足一半，但就要照顧九成病人，顯示公營醫療系統醫生工作繁忙，工作效率高。

醫管局離職率回落至5.2%

他指，本港兩間醫學院的醫科生學額，近年已增至每年590個，政府會繼續支持醫學院提升教學能力，以致增加學生名額和收生的來源，也會積極考慮建立第3所醫學院的建議。他又表示，醫學院好與否，不但是比較收了多少狀元，而是應該看培訓出多少個華佗、白球恩，以至好像楊紫芝和鍾南山的醫療人才，才是符合市民大眾的利益。

盧寵茂又預計，到今年年底，會有超過250名非本地培訓醫生來港工作。他又表示，醫管局挽留人才的措施初見成效，離職率由2021至22年度的8.1%，回落至2023至24年度的5.2%，相信醫護人員的工作得以舒緩。