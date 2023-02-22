中國香港成年男子冰球代表隊 事隔3年再戰世界錦標賽

疫情肆虐3年，中國香港男子冰球代表隊，繼2019年出席國際賽後，今年將角逐「IIHF世界錦標賽2023」第三級別B組賽事。

中國香港隊世界排名第47位

今屆賽事將於2月27日至3月5日假波斯尼亞和黑塞哥維那舉行。世界排名第47位的中國香港隊將與世界排名第49位的吉爾吉斯坦、世界排名第50位的東道主 波黑、世界排名第56位的伊朗、世界排名第53位的馬來西亞及世界排名第55位的新加坡切磋。小組首名將獲得升組資格。

2019年戰績是4勝1負

港隊於「IIHF世界錦標賽2019」第三級別資格賽的戰績是4勝1負，當中包括以7-0輕取波黑和吉爾吉斯坦棄權而獲得賽事第二名。鑑於旅遊和防疫限制，港隊的恒常訓練及賽程大受影響，但隨著疫情緩和及防疫措施逐步放寬，港隊由上年年底開始復操，代表隊繼續由俄羅斯藉 Nikita Smirnov 擔任主帥，並於昨晚（20日）在Mega Ice集訓