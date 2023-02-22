中國香港成年男子冰球代表隊 事隔3年再戰世界錦標賽

疫情肆虐3年，中國香港男子冰球代表隊，繼2019年出席國際賽後，今年將角逐「IIHF世界錦標賽2023」第三級別B組賽事。
中國香港隊世界排名第47位
今屆賽事將於2月27日至3月5日假波斯尼亞和黑塞哥維那舉行。世界排名第47位的中國香港隊將與世界排名第49位的吉爾吉斯坦、世界排名第50位的東道主 波黑、世界排名第56位的伊朗、世界排名第53位的馬來西亞及世界排名第55位的新加坡切磋。小組首名將獲得升組資格。
2019年戰績是4勝1負
港隊於「IIHF世界錦標賽2019」第三級別資格賽的戰績是4勝1負，當中包括以7-0輕取波黑和吉爾吉斯坦棄權而獲得賽事第二名。鑑於旅遊和防疫限制，港隊的恒常訓練及賽程大受影響，但隨著疫情緩和及防疫措施逐步放寬，港隊由上年年底開始復操，代表隊繼續由俄羅斯藉 Nikita Smirnov 擔任主帥，並於昨晚（20日）在Mega Ice集訓
港隊隊長梁健邦訓練後表示，「IIHF世界錦標賽2023」是疫情緩和後港隊首個參加的國際賽，大家都很雀躍能再次與其他國家選手較量，而且這比賽對港隊非常重要。大家渴望比賽已久，所以訓練時份外賣力。
「五人冰球賽」復辦會令香港冰球重返世界舞台
因疫情而停辦3年的全亞洲最大型「Mega Ice 五人冰球賽」將於2023年4月23日至5月6日再度假MegaBox上演，屆時公眾可免費現場觀賞世界各地不同球隊與本土地好手們激烈競技，梁健邦又指，「Mega Ice五人冰球賽」向來在本地球壇舉足輕重，樂見過去幾年本地冰球繼續良好發展，尤其是兒童組別參與人數眾多，又認為年青一代可藉著「五人冰球賽」與不同風格外隊切磋，增加實戰經驗，進一步幫助他們提升技術和知識。「五人冰球賽」在海外有一定的知名度，今年賽事復辦會令香港冰球重返世界舞台。