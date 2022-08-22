中國駐柬使館盡力助台胞 詐騙犯扮豬仔反營救

台港多地居民被誘騙至柬埔寨和緬甸等地，為詐騙集團禁錮，部分要付贖金才獲釋。被「賣豬仔」的確切人數，無法估計，但多地政府努力營救，開始有部分受害者逃出火坑，中國駐柬埔寨大使館向身陷當地的台灣人呼籲，會盡力協助。不過，有曾協助營救的馬來西亞華人透露，詐騙集團有人做臥底扮「豬仔」，圖套取營救方法。

馬來西亞檳城前進黨主席黃家業一直拯救被「賣豬仔」的大馬人，他指早前在緬甸KK園區救出化名「諸葛亮」的受害者，但「諸葛亮」逃出虎口後，卻又不肯透露詐騙集團的消息。黃家業最近救出另一名姓周女受害者則指，她與「諸葛亮」在KK園區同一部門工作，但「諸葛亮」其實出賣在園區向外求援的人，甚至誘騙大馬人到緬甸。黃家業表示，許多受害人在當地被洗腦，竟寧可留在當地繼續幫助詐騙集團，令人心寒。

被騙到東南亞的受害者愈揭愈多，一對分別姓陳及姓廖情侶上月初由他人介紹到柬埔寨的詐騙機房工作，廖女上周四在社交網站向家人求救，若不交贖金就會遭強摘器官，而陳男因長期被鎖上手銬，致手腕流膿。廖女家人報案後，警方翌日拘捕運送該對情侶到機場的疑犯，疑人坦承犯案，惟陳、廖二人仍下落未明。