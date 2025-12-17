中國駐英大使對英妄評嚴正交涉 港府斥反華媒體為黎智英洗白

壹傳媒創辦人黎智英違反《港區國安法》被裁定罪成。政府強烈譴責香港記者協會和反華外國媒體，企圖誤導公眾刻意為黎智英洗白，持續將案件的犯罪行為與新聞自由混為一談，甚至借不同案件炒作詆毀香港人權和法治狀況，目的正正就是要混淆視聽、污衊香港，是極度卑劣的政治操作，必須強烈譴責。 發言人又說，記協及反華外國媒體發表的誤導和失實言論，揭露他們根本沒有尊重法庭基於事實和證據的獨立審判，完全是公然踐踏法治精神，以政治凌駕法治，歪曲事實、顛倒是非。

另外，英國外相顧綺慧在國會會議表示，外交部已召見中國駐英大使，以最強烈措辭表達英國立場，並再次要求釋放擁有英國籍的黎智英。中國駐英大使館發聲明指，中國駐英大使鄭澤光已約見英國外交部官員，就英方妄評黎智英案提出嚴正交涉，批評英國對有關裁決說三道四、詆毀抹黑《港區國安法》，中方堅決反對並予以強烈譴責。外交部駐港特派員公署亦發聲明，強調香港是法治社會，任何企圖為黎智英洗白、通過政治施壓干預司法的行徑，都是公然踐踏法治精神。

大律師公會發表聲明，指此案是在港區國安法下，勾結外國或境外勢力、危害國家安全罪的首宗裁決，對香港在「一國兩制」下的獨特法理發展非常重要。公會指，案件是以公開聆訊形式進行，過程完全透明，所有訴訟人都有權視乎情況提出上訴。 公會亦有信心香港司法界會繼續獨立地、保持政治中立地運作，不受外來的任何影響或干預。 香港律師會指，注意到有部分媒體評論有關審訊及定罪為「虛假審訊」，對此深表遺憾。律師會指，基本法確立了香港司法獨立的憲制地位，規定法院獨立審判不受干涉。