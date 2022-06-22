中大二號橋暴動罪成女子申上訴 官稱原審結論無懈可擊遂駁回

2019年11月中文大學二號橋爆發衝突，當時22歲的中大女生經審訊後被裁定暴動及違反《禁蒙面法》罪成，被判囚3年9個月，上訴人今日（22日）就定罪向上訴庭申請上訴許可。申請方提出，原審裁決沒充分解釋為何不相信鄧自辯稱，她當時為了感受催淚煙而進行文學創作，法官彭偉昌形容原審結論「無懈可擊」，不認為上訴理據是合理可供辯的理由，即時駁回上訴。

現年25歲的上訴人鄧希雯，早前於區域法院經審訊後，被裁定暴動及在身處非法集結時使用蒙面物品罪罪成。同案其餘3名被告中，兩人暴動脫罪，惟兩人與鄧同樣違蒙面法罪成。

代表鄧希雯的資深大律師潘熙指出，原審法官於裁決時信納上訴人於暴動核心範圍逗留13分鐘，但不接納她當時在場目的是感受自己觀感世界。潘熙指法官未有解釋信納及不信納的原因，於沒有作出分析下，便裁定唯一及不可抗拒的推論，即上訴人參與其中及教唆和鼓勵其他參與暴動人士，上訴一方認為解釋不足。

官：若不想參與其中就一定會走

法官彭偉昌則表示，當時全港市民都知道中大二號橋發生嚴重衝突，但申請人仍選擇經歷催淚煙和取得「臨場感」，並承認在場十多分鐘，接過口罩手套的裝備，又指若上訴人不想參與其中就一定會走，相信上訴人是選擇身處其中。彭官又認為原審法官的結論是「無懈可擊」，指申請人身穿黑色裝束和佩戴裝備，她完全知悉現場發生暴動。