中大再發現1宗非本地生假學歷個案　已交警方跟進

中文大學早前審視過去5年非本地生的入學申請，再發現1宗假學歷個案，已交由警方跟進。中大在2024年招生中，已堵截10宗懷疑造假個案，透露個案主要來自2個國家，而相關人士未入境香港。
中大學生資助處處長王家徹透露，有「黑中介」冒充中大發出入學通知書，有申請人持假通知書到中大，因而揭發事件。王家徹稱該中介聲稱能保證學生入讀中大，而涉事學生付出的金額驚人。他形容假通知書的像真度高，校方已作出對策，但不便公開內容，但強調已大大提升造假難度。
校方強調對有關行為零容忍，亦理解外界關注假學歷問題，重申會盡一切努力把關，包括增加審核報讀申請的人手、要求申請人提供學歷正本、透過人工智能改進入學申請系統等。對於坊間有中介聲稱能保證入讀中大，他提醒學生及家長要提高警覺，強調中大沒有與任何機構合作招生，有意報讀的學生應直接聯絡中大入學處。
下學年開辦3個新學士學位課程
中大今日舉行記者會，公布將於下學年開辦3個新學士學位課程，分別為公共人文學、人體運動科學與健康研究，以及材料科學與工程學。公共人文學課程會結合文化研究的批判思考，以及文化管理的實踐知識，支持社會文化企業的可持續發展，預料招收37名學生。至於材料科學與工程學課程，有關教導納米、生物材料等新興材料及功能，目標每年招收20人。