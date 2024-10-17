中大再發現1宗非本地生假學歷個案　已交警方跟進

中文大學早前審視過去5年非本地生的入學申請，再發現1宗假學歷個案，已交由警方跟進。中大在2024年招生中，已堵截10宗懷疑造假個案，透露個案主要來自2個國家，而相關人士未入境香港。

中大學生資助處處長王家徹透露，有「黑中介」冒充中大發出入學通知書，有申請人持假通知書到中大，因而揭發事件。王家徹稱該中介聲稱能保證學生入讀中大，而涉事學生付出的金額驚人。他形容假通知書的像真度高，校方已作出對策，但不便公開內容，但強調已大大提升造假難度。