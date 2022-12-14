中大分析香港兒童體力活動情況 體力活動水平下降 超重肥胖仍嚴重

疫情3年，香港學童體力活動下降。中大跨學科研究團隊分析香港兒童及青少年體力活動最新情況，發現香港兒童在「整體體力活動水平」及「肥胖」指標均表現較差，反映香港兒童及青少年體力活動不足，較上一次分析時的2018年更遜；超重或肥胖情況亦與2018年時一樣嚴重。團隊建議家長以身作則，以鼓勵其子女進行體育鍛煉。 僅25%兒童青少年體力活動達標 中大發表第三份「香港兒童及青少年體力活動報告卡」，報告每隔三年進行一次。中大團隊分析已發表的期刊文獻、政府及非政府報告等，調查香港6至17歲兒童及青少年的體力活動情況，再按12項核心指標評級。研究顯示，香港兒童及青少年在「整體體力活動水平」及「肥胖」指標表現最差，評級為「D-」，即只有25%的兒童和青少年能夠達標。其中「整體體力活動水平」更較2018年的「C-」評級，有所下跌；「肥胖」的指標評分則與2018年一樣，維持不變，代表超重或肥胖情況仍然嚴重。

香港在「步行/踏單車往返學校」、「學校」及「社區及環境設施」表現則相對較好。「步行/踏單車往返學校」指標最佳，評分為「B+」，代表有約四分三兒童和青少年步行或踏單車往返不同地點；另超過半數的學校有提供體力活動機會，以及超過一半父母報告他們住在安全的社區並擁有體育設施。 28%用電子屏幕產品以娛樂為目的 「動態遊戲」 、「靜態行為」 和 「健康體適能」等三項指標則仍較低，反映兒童及青少年動態遊戲參與有限，以娛樂為目的的屏幕時間長及心肺功能亦未如理想。報告指，僅28%兒童和青少年日用電子屏幕產品以娛樂為目的，不超過2小時。另只有29%中學生每天參與最少兩小時動態遊戲。