中大加碼入學獎學金7科5**年袋16萬 學友社：具吸引力 助困難學生

DSE文憑試下周三(20日)放榜，中文大學宣布為嘉許抗疫2年考得佳績新生，新學年推出加強版「新生入學獎學金」，新生考獲一科5**成績，首年即可獲5,000元獎金；考獲7科或以上5**，最高獲16萬元、保持成績每年可獲8萬元。升學顧問機構形容吸引，惟未必影響選讀專科或計劃移民學生的決定。

中大加強版「新生入學獎學金」加碼獎勵考獲七科或以上5**的尖子，可獲16萬元入學獎學金，其中8萬包括全免學費及每年3.79萬元津貼，可每年續領，另有最高8萬元「海外交流獎學金」資助不限次數海外交流活動；假如修讀6年制醫科課程入學獎學金提升至高達56萬元。考獲5科或6科5**，往年學士課程期間分別每年可獲約2.1萬元及6.2萬元獎學金，今年分別加碼至3萬元及7萬元。

今年入學獎學金首納入考獲一科5**的聯招新生，可獲發5,000元獎學金；考得2科至4科5**新生獎學金亦有加碼，2科則由5,000加至8,000元，3科由1萬元加至1.2萬元，4科由2.1萬元加至2.5萬元。

中大表示，獎學金總金額預計高達1,900萬元，比去年大增四成，受惠人數會由約310人倍增至740人。中大入學及學生資助處處長王家徹指，加獎學金非擔憂流失尖子，而是希望嘉許經歷2年疫情成績優異的考生。