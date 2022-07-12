中大加碼入學獎學金7科5**年袋16萬 學友社：具吸引力 助困難學生

DSE文憑試下周三(20日)放榜，中文大學宣布為嘉許抗疫2年考得佳績新生，新學年推出加強版「新生入學獎學金」，新生考獲一科5**成績，首年即可獲5,000元獎金；考獲7科或以上5**，最高獲16萬元、保持成績每年可獲8萬元。升學顧問機構形容吸引，惟未必影響選讀專科或計劃移民學生的決定。
中大加強版「新生入學獎學金」加碼獎勵考獲七科或以上5**的尖子，可獲16萬元入學獎學金，其中8萬包括全免學費及每年3.79萬元津貼，可每年續領，另有最高8萬元「海外交流獎學金」資助不限次數海外交流活動；假如修讀6年制醫科課程入學獎學金提升至高達56萬元。考獲5科或6科5**，往年學士課程期間分別每年可獲約2.1萬元及6.2萬元獎學金，今年分別加碼至3萬元及7萬元。
今年入學獎學金首納入考獲一科5**的聯招新生，可獲發5,000元獎學金；考得2科至4科5**新生獎學金亦有加碼，2科則由5,000加至8,000元，3科由1萬元加至1.2萬元，4科由2.1萬元加至2.5萬元。
中大表示，獎學金總金額預計高達1,900萬元，比去年大增四成，受惠人數會由約310人倍增至740人。中大入學及學生資助處處長王家徹指，加獎學金非擔憂流失尖子，而是希望嘉許經歷2年疫情成績優異的考生。
學友社學生輔導顧問吳寶城(上圖)認為，中大今次加碼獎學金相當吸引，舉例不單止支援學費，還包括交流、額外現金等，不過相信院校提升獎學金僅對家庭有經濟壓力、難以負擔海外升學、選修課程多間院校皆有提供而猶豫不決的學生起作用。他指海外獎學金「有高有低」，但相信較優厚的獎學金競爭也相應提高，且學生亦須考慮生活費等學費及使費。
各院校亦有相應獎學金，港大同為獎勵考生「抗疫」表現，設5科5**或以上半額至全額學費獎學金、全港成績首1%學生得最少5萬元獎學金。科大新安排由只計考獲5**科目改為摘星數量計算金額以5,000元起，最高既資助全額學費，更有5.5萬元生活津貼。理大6科或以上5**可獲50萬元獎學金完成本科課程；5科可獲可續期全額學費4.21萬元及5萬元津貼；1科5**或最佳5科成績達32分即獲1萬元等。浸大新學年入學生最佳6科32分或31分加1科5**可獲半額學費資助。城大各學院考獲指定成績的新生均可獲頒每年3萬至8萬港元的獎學金，亦設「校長獎學金」、「香港科技獎學金」，分別每年30萬及20萬元。教大則為成績優異副學位或高級文憑生入學新設獎學金。
VTC熱門課程平均5至6人爭1學位
職業訓練局VTC方面，今個學年開辦逾140項學士學位、高級文憑、職專等課程共1.4萬個學位，當中逾120項為資助課程，為中六生提供升學出路；經聯招報讀屬SSSDP(指定專業/界別課程資助計劃)合資格同學，每年可獲逾4.4萬元至7.7萬元學費資助。職訓局昨表示，目前收到2.7萬個報讀申請，與去年相若，當中醫療護理和資訊科技相關的學科成今年的熱門課程，平均5至6人爭1個學位，競爭狀況比去年8人爭1個學位減少。職訓局高級助理執行幹事郭展幹表示，疫情下市民對健康關注有所提升，加上網上學習及在家工作的新常態，令與醫療護理和資訊科技相關的學科成今年的熱門課程。他又指職訓局一直專注培訓職業專才，有自身定位，對此並不擔心報讀人數。
職訓局提醒早前已報讀職訓局課程並獲「有條件錄取」的申請人，若放榜後成績達入學要求，將在放榜日轉換成「正式錄取」，申請人要在放榜當日上午9時至下午4時登入「VTC中六入學申請平台」確認接受學位。尚未報名者或未被「正式錄取」者，則可於7月20至25日到平台或到各院校報讀課程。