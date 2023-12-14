中大即時解僱副校長吳樹培 校董會：對他的工作失去信心 吳：未有機會申辯感遺憾

中文大學管治風波不斷，校董會改組後事隔一個月，昨突公布「重磅決定」，指通過決議，即時解僱副校長及秘書長吳樹培。主席查逸超表示，鑑於吳樹培近月因應大學校董會重要事項的行為舉措，校董會對他已失去信心，故即時「賠錢」解僱，但拒透露具體原因。吳樹培發聲明，稱「感到極大的愕然、悲憤及難過」，又指一直未被校董會成立的小組邀請調查或答辯，直至昨日知悉完成調查，對未有機會申辯感到遺憾。

中大校董會昨早召開會議，校董會主席查逸超同日下午會見傳媒，宣布解僱吳樹培的決定。查逸超表示，鑑於中大秘書長吳樹培近月因應大學校董會一些重要事項的行為舉措，大學校董會對他能夠或願意以符合良好管治原則的方式支持校董會的工作，已失去信心。為了維護校董會和大學能有效運作，校董會決定以現金代替通知期，終止他與大學的僱傭關係，立即生效。 校董會亦決議，在委任副校長繼任人之前，常務副校長陳金樑會處理相關職務，而大學秘書長的職務，就委任中大校董會審核委員會秘書黃陳慰冰出任，即日起生效，至明年底。 查逸超稱不便透露解僱原因，但提及兩宗報道，包括吳樹培繞過校董會主席，在其未知情或未同意下，制訂校董會議程；在中大校董會改組草案草擬期間，吳參與中大聯署，反對3名議員校董提出的中大改革方案。因此質疑吳是否能保持中立。查逸超未有透露支付予吳的款額，以及支持決議的票數，僅稱每個決定都是「簡單」及「大多數」。

吳樹培昨晚發聲明，指內心感受無法形容，必須澄清一些事實。他表示，10月中獲校董會主席通知，將會成立一個小組對他進行調查，但在過去兩個月一直都沒有被邀請參與調查或答辯，或為小組提供資料。至昨日才得悉，有一個三人小組已成立並完成調查，還未有機會就指控及批評作出申辯，校董會就作出解僱的決定，對此非常遺憾。 他續指，對於校董會聲明中的指控「無法理解及同意」，指自己從事大學行政工作34年，在香港中文大學度過16個寒暑，於2017年出任副校長。一直以來對於校董會及校長的要求都秉持專業忠誠的態度，按照大學的條例及規程履行職責，全力維護大學的最佳利益。校董會的說法，是指控其專業操守抵觸了大學良好管治原則，對他構成嚴重不公。他稱，對於有個別校董和社會人士，一而再對他作出毫無根據的嚴重誹謗，感到非常遺憾，並保留追究的權利。