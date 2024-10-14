中大及威院引入「低場磁力共振」更快辨別病人是否「缺血性中風」

中大醫學院和威院引入「低場磁力共振 」新技術可於9分鐘內辨別病人是否屬「缺血性中風」。（港台圖片）

中大內科及藥物治療學系腦神經科名譽臨床副教授、威院副顧問醫生馬師浩指出，相對於傳統磁力共振，「低場磁力共振」所需掃描時間較短，儀器佔用空間亦較小，因此可將檢查及治療集中同一個地方進行，做到「一站式治療」，免卻病人在醫院內不同地方接受檢查的等候時間。病人由到達急症室到接受治療，平均可以縮短至20分鐘內完成，較國際指引的60分鐘快。

中大醫學院與威爾斯醫院引入「低場磁力共振」新技術，可協助腦神經科醫生在9分鐘內，辨別出病人屬於「缺血性中風」即腦血管栓塞，抑或「出血性中風」即腦血管爆裂，以便及早評估與治療。

中大內科及藥物治療學系腦神經科主任梁慧康指出，傳統電腦掃描不能分辦病人是否「缺血性中風」，但「低場磁力共振 」技術可以做到，更可推斷出病人中風的時間點，有助醫生把握4.5小時的「黃金救治時間」，為病人進行溶栓治療。

這項嶄新的「低場磁力共振 」技術，由中大醫學院與威院聯同中國卒中學會及北京天壇醫院合作引入，為推展「一站式緊急中風診治模式」研究。威院是全港首個試點，項目為期18個月，目前已為超過20名病人掃描，目標為200名病人診治。