中大周末辦「明察秋毫」健康展覽 將提供免費眼科及健康檢查

眼睛是我們的靈魂之窗，一定要好好保護。據中大醫學院研究顯示，全港40歲以上的成年人口當中，每7人就有一人其中一隻眼睛出現輕度低視力或更嚴重的問題，可見眼部疾病所帶來的潛在健康風險實在不容忽視。

為加深大眾對眼部健康及相關疾病的認識，香港中文大學醫學院院會聯同何善衡慈善基金會、國際獅子會腎病教育中心及研究基金，以及Topaz Edelweiss Foundation，將於10月15日起為期3個周末舉辦名為「明察秋毫」的健康展覽，内容圍繞各種常見的眼部疾病，例如白內障、青光眼、老年黃斑退化、視網膜脫落等，冀能釐清大眾對有關疾病的誤解。展覽除設有健康教育展板，還配備解剖學模型，以便作更清晰的講解示範；亦邀請了多位眼科醫生及教授主持健康講座。