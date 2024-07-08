中大增加獎學金金額87% 減輕新生財政負擔

中文大學計劃各項獎學金「加碼」，料今年共發放總額3,600萬元獎學金，較去年大增87%。在中學文憑試考獲一科5**的新生，新入學獎學金由5,000元加多數千元，加幅逾50%。

低收入家庭子弟佔比「三大」最高

中大入學及學生資助處長王家徹接受報章訪問時指，中大的低收入家庭子弟佔比屬於「三大」最高，新冠疫情下領取助學金人數亦大增，校方希望增加獎學金，減輕新生財政負擔。

下年起資助學士學費由4.21萬元增至2027年的4.95萬元，3年加幅達17.6%。王家徹指，中大在政府公布加大學學費前，已開始檢討獎學金金額，最終決定「加碼」屬巧合。對於有教育界人士提倡大學「分科收費」，王家徹認為做法有難度，他解釋現時部分學分包含通識教育或語文等必修科，難以精準計算每名學生的教育成本，又擔心成本較高的科目會對基層家庭造成經濟負擔，變相提高入學門檻。