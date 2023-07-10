中大威院生物樣本庫獲國際機構認證 冀助港成為大灣區新醫藥科研中心

政府擬設立類似美國食品藥物管理局(FDA)的監管機構，負責在藥品進入市場前作審批，加快藥物審批程序，吸引更多藥廠到本地研發及作臨床試驗。香港中文大學醫學院「中大威院生物樣本庫」4月榮獲國際生物樣本庫認證機構A2LA頒發ISO 20387 :2018(en)認證，成為南韓以外，亞太地區另一獲得國際認證組織認可的生物樣本庫。中大指，可吸引跨國藥廠在港針對亞洲人基因研發藥物，長遠有助香港成為大灣區新醫藥科研中心。

中大醫學院院長兼中大威院生物樣本庫督導委員會主席陳家亮表示，過往海外藥廠較多在歐洲研發，再在亞太區發售，但歐洲人與亞洲人的基因不同，對藥物的反應有異。他以薄血藥為例，「由於基因同腸道微生物嘅唔同，對藥物嘅吸收亦會唔同，歐洲人嘅藥物分量，亞洲人可能只需要五分一。」他期望生物樣本庫獲國際認證後，可吸引跨國藥廠來港，可針對亞洲人基因研發藥物。他透露已有藥廠與中大威院生物樣本庫作初步洽談，商討合作計劃。

中大威院生物樣本庫執行委員會聯合主席兼內科及藥物治療學系教授馬青雲表示，生物樣本庫不止儲存著龐大的香港病人基因數據，還有生物樣本，如糞便、血液及器官組織。而透過生物樣本庫的數據分析，可精準預測藥物及治療對病人所產生反應，有利精準醫療及功能醫療，例如：乳腺癌治療方案會利用來自患者的活體腫瘤細胞，獲得腫瘤細胞對治療及藥物反應等功能資訊，對未來治療有更大參考價值。

中大威院生物樣本庫於2019年成立，目前超低溫貯存容量超過100萬樣本瓶，並於每年增加約超過10萬個樣本瓶，根據不同研究(如：乳腺癌、糖尿病、腸道微生物等)選取生物樣本，貯存包括糞便、血液及器官組織等，樣本庫亦會記錄病人的臨床資料，成為生物樣本庫數據。陳家亮希望與其他聯網醫院分享建立國際認證生物樣本庫的經驗，令香港有更大的生物樣本庫，吸引跨國藥廠合作，推動香港成為粵港澳大灣區的新藥物研發基地。