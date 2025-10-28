中大將頒授榮譽博士學位予5人　包括張宇人許冠文

中文大學將於12月11日頒授榮譽博士學位予5人，以表彰他們在公共政策、醫療創新、科學研究及藝術等多個領域的卓越成就。他們分別為張宇人、Ara Darzi、許冠文、劉兆佳及謝曉亮。
張宇人 榮譽法學博士
Ara Darzi 榮譽理學博士
許冠文 榮譽社會科學博士
劉兆佳 榮譽社會科學博士
謝曉亮 榮譽理學博士
張宇人
張宇人現為行政會議成員及立法會議員，是立法會資歷最深的議員。中大指張宇人自2000年起服務至今，一直維護公眾與商界利益，積極回應餐飲業界的訴求與需要。張宇人自2008年起出任中大校董，一直堅定守護大學理念，在提升中大作為高等教育與研究機構的領先地位貢獻卓著。中大將頒授榮譽法學博士予張宇人，以表彰他在促進商界與公共政策的合作，及推動飲食業發展方面的貢獻。
Ara Darzi
Ara Darzi教授是全球醫療創新、政策與外科領域最具影響力的領袖之一。作為頂尖外科醫生，他引領微創與機械人輔助手術的革命性進展，徹底改變全球外科醫療模式，讓數百萬患者獲得更佳治療效果。中大指他與中大醫療機械人創新技術中心的合作，彰顯其對推動醫療技術進步的持續承諾。中大將頒授榮譽理學博士予Darzi教授，以表彰他在外科手術、醫療創新及全球衞生政策的開創性成就。
許冠文
許冠文是香港影壇舉足輕重的電影製作人及屢獲獎譽的演員，也是中大傑出校友。許冠文曾創作多部膾炙人口的諷刺喜劇，包括《半斤八兩》、《摩登保鑣》及《賣身契》等，成為香港影壇經典。他主演的《破·地獄》亦打破多項香港電影及票房紀錄。他獨具匠心地融合詼諧幽默與社會批判，開創了兼具娛樂性與思想深度的電影新範式。許冠文心繫母校，於2007年設立「許冠文明德新民校友獎」，並經常重返中大分享其對演藝生涯與人生歷程的經驗與見解。中大將頒授榮譽社會科學博士予許冠文，以表彰其卓越成就與貢獻。
劉兆佳
劉兆佳是全國港澳研究會顧問，亦是中大社會學系榮休講座教授。中大讚揚他被公認為香港事務及國際政治分析的權威。劉兆佳專注研究香港管治、政治發展及公眾意見，在加深對「一國兩制」的理解，以及推動內地與香港關係和國際政治對香港影響的研究等方面均作出重要貢獻。中大將頒授榮譽社會科學博士予劉兆佳，以表彰他在追求學術卓越、公共服務及政策發展方面的貢獻。
謝曉亮
謝曉亮是國際著名生物物理化學家，他的科研成果已被應用於體外受精技術，成功避免將單基因遺傳疾病傳遞予新生兒，讓中國上萬對夫婦受惠。中大將頒授榮譽理學博士予謝曉亮，以表彰他在領導科學發展、對學術合作的熱忱，以及在化學與生物交叉領域的卓越研究成果。