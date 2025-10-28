中大將頒授榮譽博士學位予5人　包括張宇人許冠文

中文大學將於12月11日頒授榮譽博士學位予5人，以表彰他們在公共政策、醫療創新、科學研究及藝術等多個領域的卓越成就。他們分別為張宇人、Ara Darzi、許冠文、劉兆佳及謝曉亮。 張宇人 榮譽法學博士

Ara Darzi 榮譽理學博士

許冠文 榮譽社會科學博士

劉兆佳 榮譽社會科學博士

謝曉亮 榮譽理學博士

張宇人 張宇人現為行政會議成員及立法會議員，是立法會資歷最深的議員。中大指張宇人自2000年起服務至今，一直維護公眾與商界利益，積極回應餐飲業界的訴求與需要。張宇人自2008年起出任中大校董，一直堅定守護大學理念，在提升中大作為高等教育與研究機構的領先地位貢獻卓著。中大將頒授榮譽法學博士予張宇人，以表彰他在促進商界與公共政策的合作，及推動飲食業發展方面的貢獻。 Ara Darzi Ara Darzi教授是全球醫療創新、政策與外科領域最具影響力的領袖之一。作為頂尖外科醫生，他引領微創與機械人輔助手術的革命性進展，徹底改變全球外科醫療模式，讓數百萬患者獲得更佳治療效果。中大指他與中大醫療機械人創新技術中心的合作，彰顯其對推動醫療技術進步的持續承諾。中大將頒授榮譽理學博士予Darzi教授，以表彰他在外科手術、醫療創新及全球衞生政策的開創性成就。

