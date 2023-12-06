中大建科研大樓涉33億元　謝偉銓：如何令人安心不會搞到一鑊泡？

立法會工務小組委員會通過在中大醫學院興建一座10層高的教學科研綜合大樓，涉款約33億元。部分議員關注造價高昂，有議員更直指中大管理層在過往幾年的表現令人疑惑，擔心公帑無法用得其所。

立法會議員謝偉銓指3年前做顧問研究時，項目造價是28億港元，現時則漲至33億港元，短短時間就增加近20%，又留意到屋宇裝備價格較一般項目高，家具設備亦花費不菲。他更指中大過去幾年的表現，不禁令人懷疑其管理能力，問及由中大自行招標，如何令人安心不會「搞到一鑊泡」，指過去3、4年，中大校內設施是用作教學還是另有用途，管理層都好像懵然不知。