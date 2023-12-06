中大建科研大樓涉33億元　謝偉銓：如何令人安心不會搞到一鑊泡？

立法會工務小組委員會通過在中大醫學院興建一座10層高的教學科研綜合大樓，涉款約33億元。部分議員關注造價高昂，有議員更直指中大管理層在過往幾年的表現令人疑惑，擔心公帑無法用得其所。
立法會議員謝偉銓指3年前做顧問研究時，項目造價是28億港元，現時則漲至33億港元，短短時間就增加近20%，又留意到屋宇裝備價格較一般項目高，家具設備亦花費不菲。他更指中大過去幾年的表現，不禁令人懷疑其管理能力，問及由中大自行招標，如何令人安心不會「搞到一鑊泡」，指過去3、4年，中大校內設施是用作教學還是另有用途，管理層都好像懵然不知。
中大指機電造價與建築價格相若
對於議員關注造價高昂，中大校園發展處處長李陞祥指，大樓有很多專業實驗室，例如電子顯微鏡室、機械人手術室、儲存大型動物房間等。這些項目及配套需要機電系統，除了抽濕，亦要氣壓控制及大量鮮風抽氣設施，所以機電造價與建築價格相若。
建築署總技術顧問葉盛德表示，大樓已減少實驗室數目，成本相對較低，造價是合理水平，與立法會早前批准撥款的同類型工程比較，包括中大綜合科研大樓及科大新科研大樓2號，兩座建築的單位價格分別是3.3萬及3.2萬，而中大的科研綜合大樓則是約2.8萬元。
至於醫務衞生局副局長李夏茵表示，當局會密切監察工程，教資會及建築署都會參與審核工程技術及財務，大學需要繳交招標文件及詳情，以及確保工程預算符合經濟原則。如果日後出現合約金錢糾紛，大學需要諮詢當局，確保政府的利益不會受損。工程完成後，亦會交由獨立核數師審核開支及收入。