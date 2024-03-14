中大推出全港首個大型睡眠健康社區計劃　3年半內為1萬人提供睡眠指導

計劃與5間社福機構合作，至今培訓205名社工或輔導員成為「睡眠教練」，目標培訓350人。計劃去年10月起招募參加者，至今有逾5,500人參與，當中約40%受中度或以上的失眠困擾。參加者可在網上進行睡眠和心理健康狀況評估，並可參與自助網上睡眠課程。若參加者有中度或以上失眠困擾，可獲配對「睡眠教練」，每周透過電話提供個人支援。有需要可轉介心理治療師和進行家居睡眠檢查，了解有否其他原因，如睡眠窒息症等導致失眠。

調查發現41%人睡眠少於7小時

中大醫學院去年8月至今年2月訪問逾4,200名成人，發現41%睡眠少於7小時，亦有32%受中度或以上失眠困擾，其中一半沒有接受治療。中大醫學院精神科學系系主任榮潤國稱，不少失眠者選擇服藥治療，但藥物只能短暫幫助，認知行為治療才是長遠有效的一線治療。他稱失眠者一般以為睡得愈長愈好，但認知行為治療會建議他們限制在床上的時間，以及避免在床上用電話等，慢慢改善睡眠規律。

醫務衞生局副局長李夏茵在計劃啟動禮上表示，睡眠失調及睡眠質素欠佳是精神健康問題的風險因素，精神健康諮詢委員會的研究發現，10%受訪兒童及青少年有睡眠失調問題。針對長者的調查亦顯示，睡眠質素影響他們的認知及精神健康。她期望順利推展計劃，讓正受失眠困擾或有潛在失眠問題的人士，每晚均可享有優質睡眠。