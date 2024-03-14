熱門搜尋:
米芝蓮 消委會 華富邨重建 LOONG 9 23條立法 Belgravia Place 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-03-14 16:51:53

中大推出全港首個大型睡眠健康社區計劃　3年半內為1萬人提供睡眠指導

分享：
中大推出全港首個大型睡眠健康社區計劃　3年半內為1萬人提供睡眠指導

中大推出全港首個大型睡眠健康社區計劃　3年半內為1萬人提供睡眠指導

明日是世界睡眠日，中文大學推出全港首個大型睡眠健康社區推廣計劃，目標在3年半內，為1萬名18至70歲市民提供個人化睡眠指導服務。

計劃與5間社福機構合作，至今培訓205名社工或輔導員成為「睡眠教練」，目標培訓350人。計劃去年10月起招募參加者，至今有逾5,500人參與，當中約40%受中度或以上的失眠困擾。參加者可在網上進行睡眠和心理健康狀況評估，並可參與自助網上睡眠課程。若參加者有中度或以上失眠困擾，可獲配對「睡眠教練」，每周透過電話提供個人支援。有需要可轉介心理治療師和進行家居睡眠檢查，了解有否其他原因，如睡眠窒息症等導致失眠。

調查發現41%人睡眠少於7小時

中大醫學院去年8月至今年2月訪問逾4,200名成人，發現41%睡眠少於7小時，亦有32%受中度或以上失眠困擾，其中一半沒有接受治療。中大醫學院精神科學系系主任榮潤國稱，不少失眠者選擇服藥治療，但藥物只能短暫幫助，認知行為治療才是長遠有效的一線治療。他稱失眠者一般以為睡得愈長愈好，但認知行為治療會建議他們限制在床上的時間，以及避免在床上用電話等，慢慢改善睡眠規律。

醫務衞生局副局長李夏茵在計劃啟動禮上表示，睡眠失調及睡眠質素欠佳是精神健康問題的風險因素，精神健康諮詢委員會的研究發現，10%受訪兒童及青少年有睡眠失調問題。針對長者的調查亦顯示，睡眠質素影響他們的認知及精神健康。她期望順利推展計劃，讓正受失眠困擾或有潛在失眠問題的人士，每晚均可享有優質睡眠。

Ad Block
改善失眠食物，維他命D、鈣及色胺酸皆可助入睡（am730製圖） 改善失眠食物，維他命D、鈣及色胺酸皆可助入睡（am730製圖） 改善失眠食物，維他命D、鈣及色胺酸皆可助入睡（am730製圖） 改善失眠食物，維他命D、鈣及色胺酸皆可助入睡（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受