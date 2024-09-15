中大推出腦退化症網上測試　60歲起每大一歲認知測試合格率跌一成

香港進入「超級老年化」階段，平均每5人就有起碼1人65歲以上，腦退化等長者常見疾病亦日益增多。中大與多間機構推出支援腦退化症患者的計劃，同時開發網上測試，發現60歲以上的參加者中，約三分之一患腦退化症，計劃目標在3年內覓出逾1,600宗新個案，並支援他們接受診斷，希望達至及早發現和介入。

測試只需15分鐘準繩度八成 賽馬會耆智園、香港中文大學等推出「賽馬會『智康健』腦退化檢測及社區支援計劃」，去年12月至2026年11月期間透過醫社合作模式，為懷疑患上腦退化症人士接受診斷及提供支援，達至「及早檢測、及早確診、及早介入」。中大醫學院早前為計劃開發「中大網上認知測試」，市民只需花15分鐘完成測試，便可得知自己是否合格，準繩度達八成，迄今已有6,339人完成。

賽馬會耆智園總監、中大醫學院內科及藥物治療教授郭志銳表示，60歲後每年長一歲，合格機率便會減少10%，而60歲以上參加者中，有33.2%「不合格」，需作進一步認知評估，平均年齡為78歲，較「合格」的72歲有明顯差距。教育程度亦是腦退化風險因素之一，小學或以下程度近半「不合格」、中學程度則有24.4%，大專或以上更只有13.8%。 八旬翁記性轉差 妻子經平台聯絡協助 郭志銳稱，腦退化症需靠專科醫生診斷，但患者較難察覺自身記性逐漸轉差，加上政府專科醫生的輪候時間較長、私家醫生費用不菲，使大部分患者都沒有診斷。他相信，網上測試門檻較低，且一完成便會有結果，能吸引長者接受免費的檢查和深入認知測試，並得到訓練和家人培訓。

現年83歲的馮生從事機電工作，去年起記性變得不太好，會不記得工具的位置、不記得要關門、關門後也會不記得拿出鑰匙。馮太察覺先生病情後感到慌張，擔心自己未必能獨力照顧馮生，經網上平台發現可免費診斷便致電社福機構，協助安排馮生見醫生、照腦等，並在一個月內得到診斷，至今已食約一星期藥。 目標3年覓得1600宗新個案 計劃目前已找到62宗新個案，郭志銳認為，市民自覺記性有問題、生活需要提醒等，就應進行測試，希望3年內找出逾1,600宗新個案，藉此提高市民對腦退化症的意識和認知、多觀察家中長者，及早發現後透過藥物減緩退化速度，讓家人和病人都有更多時間作心理準備，以及減少老人院和醫院負擔。

出席計劃啟動禮的勞工及福利局局長孫玉菡認為，計劃價格相宜、途徑方便，且效果又能為大家所接受，期待通過醫社學三方面合作，能為社會上未來或需面對認知障礙的家庭提供一個在醫學、操作、經濟負擔等方面均可行的方案。