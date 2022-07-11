中大推加強版「新生入學獎學金」　一科5**首年可獲5000元

中文大學將會在新學年，推出加強版的「新生入學獎學金」，新生只要在中學文憑試考獲一科5**成績，首年就可獲5,000元獎金。

加強版的「新生入學獎學金」包括新增每年最高16萬元獎學金予考獲七科或以上5**的考生，他們每年會獲學費豁免、近3.8萬元學生津貼及最高8萬元海外交流獎學金，假如修讀6年制醫科課程，最高總額可達港幣56萬元；而考獲一科5**的考生，首年會獲發5,000元獎學金；五科5**每年的獎學金增加7,900元至近2.8萬元，再加上年全免學費獎學金，每年獎學金總額增至7萬元，學生的GPA維持在3.0以上便可每年續領；而四科5**的考生雖然無全免學費獎學金，但每年獎學金金額亦增加8,950至3萬元。一次性獎學金則增加2,000元至3,950元。獎學金的總金額預計高達1,900萬元，比去年增加四成，受惠人數會由約310人倍增至740人。

王家徹：非擔憂流失尖子才加強獎學金

被問到提高獎學金，是否要在學生人數下跌之下「搶新生」，中大入學及學生資助處處長王家徹指，並非擔憂流失尖子才加強獎學金，而是考慮兩年疫情對考生影響大，希望嘉許成績優異的考生。中大過去幾年都能夠錄取足夠新生，去年聯招就錄取了約3,000名學生，形容報考反應理想。他又指，一直都有學生選擇到海外升學，只要本地課程有競爭力和吸引力，學生都會選擇留港。

港大、科大等大學都更新彈性收生安排，中大就繼續沿用以往安排，即考生核心科目有任何一科未達標，但選修科目表現優異，仍可獲入學機會。王家徹指，中大自2012年已推出彈性收生安排，會繼續沿用，樂見其他大學推出新安排。他強調「擇優而錄」準則不會因疫情改變，但明白有學生會在個別科目失去而錯失學習機會，因此會繼續推行彈性收生安排，中大每年約有8至10名學生經此安排入學，學習表現和其他學生沒有大分別。