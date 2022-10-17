中大換新校徽慶創校60載　簡化版省略「博文約禮」4字校訓

香港中文大學(中大)宣布今天推出嶄新形象，為中大校徽換上新貌，同時發布全新標語及視覺設計元素，以在2023年迎來創校60周年的重要里程，另中文亦推出簡化版校徽，用於網站及社交平台，設計與新設計大致相同，惟省略了「博文約禮」的四字校訓。中文表示，新校徽令鳳凰的形態更清晰靈動。

新設計不再沿用分割用色

中大指，校徽多年來隨大學發展不斷演進，今次是第四度更新，同時推出新標語「凝聚・締造無限」，並解釋相關靈感是源自各界持份者與中大之間的非凡凝聚力，以及眾人團結一心貢獻社會的共同信念，而新校徽就反映大學不斷求進，致力為香港、國家及世界作出貢獻的願景，更新後的中大校徽繼續用「鳳凰」圖案，以及紫色和金色，惟不再沿用原有設計中的分割用色。中大指新設計令整體更加融和及時尚簡約，亦令「鳳」的形態更見清晰靈動，會用於畢業證書、建築標誌等。

另外，中大在正式校徽以外，亦設計了供日常應用的簡化版校徽，同於網站及不同平台，以令在數碼時代發揮更大優勢，當中簡化版校徽設計大致相同，只省略了「博文約禮」的四字校訓。校長段崇智表示，為迎接創校60周年的重要里程碑，中大在堅守創校使命以及「博文約禮」精神的同時，為大學形象注入新氣象，更切合現代及未來發展，讓中大在全球領先高等院校行列之中有獨特而清晰的定位。