中大換新校徽簡化版刪校訓　校董批事前無諮詢「當我哋死嘅」

香港中文大學昨為中大校徽換上新貌，同時發布全新標語及視覺設計元素，以在2023年迎來創校60周年的重要里程。校徽正式版會用於畢業證書等官方文件，而簡化版校徽則省略了「博文約禮」四字校訓，用於網站及社交平台。

張宇人：當班校董死嘅

惟中大校董劉國勳批評，校方在改新校徽一事在事前並無諮詢，非常不尊重，「大家一無所知，我打算要求校董會討論。」而另一校董、立法會議員張宇人則表示，他近年「出出入入」中大校董會，某段時間不在校董會，未知會內曾否討論改校徽。但其記憶中，校董會沒有討論更換校徽一事，亦無看過新設計，認為更改校徽會觸動很多人神經，「你覺得靚唔代表人哋覺得靚」。

張宇人又指，校方現邀請校董會成員在下周會議前，用45分鐘介紹新設計，但他形容做法奇怪：「一份報紙會否改了logo，才向董事會交代呢？」其質疑這反映中大管治有問題，「當班校董死嘅」。至於另一中大校董的立法會議員鄧家彪亦批評中大高層「集行政便利於一身」，處理重要問題卻不諮詢校董，對事件難以接受。

「博文約禮」為孔子主要教育規訓

根據中大校網資料，校訓「博文約禮」是指知識深廣謂之博文，遵守禮儀謂之約禮。校方提到「博文約禮」為孔子之主要教育規訓，其言載於《論語》：「子曰：君子博學於文，約之以禮，亦可以弗畔矣夫。」該校教育方針為德智並重，故採「博文約禮」為校訓。

另外，該校以中國神話中的「鳳」為校徽，蓋自漢代以來，鳳即被視為「南方之鳥」，且素為高貴、美麗、忠耿及莊嚴的象徵。校方以紫與金為校色，取意在紫色象徵熱誠與忠耿，金色象徵堅毅與果敢。

中大校徽演變