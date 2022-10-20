中大換新校徽簡化版刪校訓　段崇智：絕無捨棄或更改校訓

香港中文大學昨為中大校徽換上新貌，同時發布全新標語及視覺設計元素，以在2023年迎來創校60周年的重要里程。校徽正式版會用於畢業證書等官方文件，而簡化版校徽則省略了「博文約禮」四字校訓，用於網站及社交平台，事件引發熱議。

段崇智：絕無捨棄或更改校訓

中大校長段崇智澄清，是次形象設計的更新絕對沒有捨棄或更改大學校訓，「博文約禮」一直都是，亦必將繼續是中大的校訓。在正式的校徽中，下方附有校訓的緞帶，象徵校訓乃大學重要的一部分，始終不渝。中大的官方紋章亦沒有改變，大學依然以「結合傳統與現代，融會中國與西方」為使命。

段崇智又指，在2021年6月至12月，顧問團隊與超過2,200名教職員、學生、校友、校董會成員、全球學界合作夥伴及公眾人士對話，了解他們對中大形象的看法，而督導委員會在同年12月至今年6月考慮顧問公司所提供的建議，包括形象設計選項、標語及視覺設計，並於9月22日向大學校董會執行委員會匯報最終建議。

其表示，連日來收到來自教職員、學生、校友及公眾的寶貴意見，他指校方衷心了解大家的憂慮，在接下來的日子，大學定當加倍努力，繼續聽取大家的意見，投入充分的時間，讓中大成員就大學的形象更新方案，有更深入的了解，包括探索及達成新方案當中的詳細經過，其背後的理念等，讓大家熟悉新設計元素的應用，而不會急切作出改動。