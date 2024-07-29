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2024-07-29 19:00:39

中大換校徽風波　校董會：斥資400萬元　段崇智會為事件負責

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中大換校徽風波　校董會：斥資400萬元　段崇智會為事件負責(林俊源攝)

中大換校徽風波　校董會：斥資400萬元　段崇智會為事件負責(林俊源攝)

中文大學在前年為慶祝創校60周年，更換新校徽，當中的鳳凰圖案不再沿用原有設計中的分割用色，簡化版更刪去「博文約禮」校訓。中大校董會批評校方事前無諮詢，最後通過恢復舊的校徽版本。中大校董會今日開會討論調查報告，交代用了大約400萬元更換校徽，校長段崇智會為事件負責。

校董會主席查逸超在會議後見傳媒，表示有4項決議。第一，對大學管理層進行更換校徽項目過程出現誤判，特別是決定繞過校董會，無及時諮詢持份者表示失望。第二，校董會對中大管理層未有充分配合校董會檢討修改校徽項目，表示不能接受。第三，知悉校長段崇智在2022年10月25日校董會會議上，表示作為修改校徽項目的最高領導人，會擔當整體責任。第四，校董會將吸取經驗，做適當措施提升大學管治，避免同類事件重現。

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聘請獨立顧問才能了解事情

查逸超表示早於前年的校董會會議，已支持因應更換校徽事件責成大學管理層報告事情的經過，包括授權、支出、程序等。不過至今已19個月，最後需要聘請外部獨立顧問才能了解整件事情，牽涉時間較久，認為校方管理層整體配合欠完善。

被問及段崇智早前已辭任，如何再為今次事件負責。查逸超回應指辭職與是否為事件負責是兩件事，而段崇智表明為事件負責是遠早於他決定辭職。至於如何負責任，由於屬人事問題，不方便透露太多，但強調校董會將跟進事件。至於段崇智因出差缺席今日的會議，查逸超指有問對方能否不在今日出差，或能否派代表出差，因為今日的議題對於大學很重要，希望對方參與。

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有關聘任新任校長事宜，查逸超重申遴選過程保密，但透露過程相對順利，希望今年底能向外界交代人選。