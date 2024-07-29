中大換校徽風波　校董會：斥資400萬元　段崇智會為事件負責

中文大學在前年為慶祝創校60周年，更換新校徽，當中的鳳凰圖案不再沿用原有設計中的分割用色，簡化版更刪去「博文約禮」校訓。中大校董會批評校方事前無諮詢，最後通過恢復舊的校徽版本。中大校董會今日開會討論調查報告，交代用了大約400萬元更換校徽，校長段崇智會為事件負責。

校董會主席查逸超在會議後見傳媒，表示有4項決議。第一，對大學管理層進行更換校徽項目過程出現誤判，特別是決定繞過校董會，無及時諮詢持份者表示失望。第二，校董會對中大管理層未有充分配合校董會檢討修改校徽項目，表示不能接受。第三，知悉校長段崇智在2022年10月25日校董會會議上，表示作為修改校徽項目的最高領導人，會擔當整體責任。第四，校董會將吸取經驗，做適當措施提升大學管治，避免同類事件重現。