中大換校徽｜張宇人指1400萬撥款去向不明　中大：言論不實感遺憾

中文大學(中大)前年爆出更換校徽風波，中大校董會近日召開會議討論事件，直指大學管理層推行項目過程出現「誤判」。身兼中大校董的立法會議員張宇人昨(30日)拍片回應，表示要繼續跟進校方獲撥款1,400萬元的下落，形容為「我有生之年要跟進」今次風波。但中大發聲明澄清，指撤回更新校徽後，所有未動用的剩餘預算「已全數退回大學中央基金」，對網上有關不實言論感到深切遺憾。

張宇人昨晚在社交平台上載短片，回應中大換校徽事件。他透露在2022年10月25日，校董會第一次了解校徽改動事宜而叫停後，同年12月在校董會要求調查事件，到去年1月校董會通過要求大學審核及風險管理委員會跟進，但找不到人選調查換校徽事件，形容好似「搵唔到法官」，所以校董會決定找校外人士調查。

張宇人續指，「不幸地，我嘅理解，中文大學有個撥款委員會叫Resources Allocation Committee(資源分配委員會)由校長主持，還有很多教職員和高層在」，導致「拖拖拉拉地」不肯撥款讓校董會通過找校外人士調查風波。直到2023年新校董會改組後，校董會主席查逸超要求中大管理層「搵80幾萬出來」，向校董會聘請的畢馬威(KPMG)付款，到今年1月「錢就來了」，畢馬威亦展開檢視工作。

他稱畢馬威曾經表示調查過程受到很多管理人員「拖拖拉拉」、「唔答覆唔應」，中間用了6個月的時間，做出今次報告，但張宇人說若管理層一早配合，相信6個月已足夠處理報告。他透露，早前校董會追問後校方指更換校徽「攞咗400幾萬」，但用了290多萬元，但畢馬威直到調查後，發現中大在2021或2020年校方已經有高達1,400萬的第二期撥款，但中大管理層「從來冇講」。張認為要跟進這1,400萬元去向，又說有中大管理層表示餘下的撥款以供校慶之用，但有負責校慶的舊生代表表示「未見過呢筆錢」，強調自己「我有生之年要跟進」。