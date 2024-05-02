中大揭恐龍時代古鳥已演化出多樣化飲食

現代鳥類已演化出多樣化的飲食習性，幾乎可從任何食物汲取養分。香港中文大學生命科學學院助理教授文嘉棋領導國際古生物學團隊研究恐龍時代一種常見鳥類「反鳥類」，並發現早在現代鳥類祖先出現前3,000萬年（1.2億年前），反鳥亞綱已經演化出與現代鳥類相若的多樣化的飲食習性。研究結果已在著名國際生命科學與醫學期刊《eLife》發表。

「反鳥類（Enantiornithes）」是恐龍時代的一種常見鳥類，文嘉棋領導的研究團隊集中研究反鳥亞綱的其中一種—渤海鳥科（Bohaiornithidae），並與9,000多種現代鳥類的體重、爪、頭骨形狀和頭骨力學進行定量比較，經過長達五年的研究後發現，渤海鳥科中不同鳥類的飲食習性各異，有些與食肉動物相似、有些接近食草動物，還有一些類似雜食動物，可見比學術界一直理解的更複雜。團隊相信牠們得以發展出飲食多樣化的主因是擁有獨特的顎骨結構。