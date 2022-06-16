中大揭蟎蟲能進化適應環境　助加強防治「蟎過敏」

蟎蟲是令人類過敏的主要源頭，本港逾半人口患有至少一種過敏性疾病，14 歲以下兒童個案的數字在過去數十年間亦不斷飆升，其中家居塵蟎是本港約40%至60%過敏人士的主要致敏原因。中大醫學院一項研究，成功揭開「無氣門蟎」的進化過程，為「蟎過敏」的診斷和干預奠定了基因組學基礎，有助加強防治「蟎過敏」。研究結果已在著名國際進化生物學期刊《Molecular Biology and Evolution》發表。

中大醫學院生物醫學學院徐國榮教授帶領的研究小組，致力研究蟎蟲基因組學10多年。團隊利用6個優質基因組對「無氣門蟎」進行比較基因組學分析，揭開「無氣門蟎」在不同進化過程中，通過廣泛基因家族擴展加強其適應能力，亦發現蟎蟲是從大約在4.18億年前的土壤蟎蟲中分化出來，再快速進化，並迅速適應人類環境，亦反駁了蟎蟲和蜱蟲屬於同一單系的說法，證明了「無氣門蟎」與植物寄生蟎和土壤蟎才是屬於同一單系。

「水平基因轉移」指跨越生殖屏障的遺傳信息轉移，例如細菌和動物之間出現的基因共享。徐國榮教授指，在「無氣門蟎」的基因組分析中，團隊發現許多來自土壤細菌的異常基因水平轉移，這些轉移引入了具重要功能的基因，加強了蟎蟲的適應力，尤其在解毒和消化方面。由於人類並沒有這些基因轉移，因此它們可被視為防治「無氣門蟎」的理想藥物靶點，針對這些獨特基因可以找出合適的化合物作為有效控制蟎蟲的工具。

專家：「蟎過敏」嚴重可致致命

團隊希望這項比較基因組學研究，能增加相關領域科研人員對「無氣門蟎」的認識，為他們提供全面的基因組學資源，最終有助於蟎過敏的臨床診斷和干預。中大醫學院兒科學系助理教授梁詩彥補充，「蟎過敏」可導致鼻癢、打噴嚏、鼻塞和夜晚出現較嚴重的咳嗽，若患者攝入被蟎蟲污染的食物，會出現呼吸急速、喉嚨腫脹、暈眩，甚至是致命的過敏性休克。