中大改革｜段崇智「請病假」續缺席立法會會議　被議員質疑(更新)

中大改革｜段崇智「請病假」續缺席立法會會議 被議員質疑

中大校董會改組方案引發爭議，立法會設立法案委員會討論中大修例方案，但中大校長段崇智從未出席會議。今日亦「請病假」繼續缺席，改由署理校長陳金樑出席。中大回覆指段昨日接受醫療程序，今日按醫生建議休假。校方稱，段崇智在本月1日獲校董會主席查逸超邀請出席會議，但有關醫療程序在更早前安排，已向查提交證明文件。 多名議員批評 段崇智 在會上，法案委員會主席梁美芬指，段崇智前日仍有露面接待行政會議成員和立法會議員到中大參觀。她亦重提在2019年反修例風波中，段崇智亦曾請2星期病假，如今段崇智再以病假為由缺席會議，議員也難以再有評論，相信公眾會注意到。選委會界別議員管浩鳴直斥中大的管治「連一間幼稚園都不如」，又質疑段崇智一直避開會議，強調立法會不是甚麼「洪水猛獸」。勞工界議員梁子穎則表示不解為何每逢有事到立法會，段崇智就會生病，反問如果病情這麼嚴重，段崇智是否還適合擔任中大校長？

張宇人提私人草案 要求維持議員校董人數 修例其中一個爭議點在於議員校董是否維持3席，校董會希望精簡架構，削減議員校董席數。身兼中大校董的議員張宇人反指大部分議員認為應增加議員校董，現時草案已是「中間落墨」，維持3席。他指議員代表全港700萬名市民，負責監察公帑運用，3名議員校董中，應有1人負責監察中大醫院的財務狀況和運作，若只有1或2名議員校董，會難以分工。

資深校董陸觀豪辭任中大校董