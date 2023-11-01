中大改革｜立法會三讀通過校董會改組草案 減校董人數並提高聘校長門檻

立法會三讀通過中大校董會改組草案，草案建議中大校董會人數由55人減至34人；校外與校內校董比例改成約2：1，議員校董則維持3席；聘任校長須經校董會4分之3成員投票支持通過。立法會以76票贊成、無人反對、及3票棄權下通過草案，投棄權票的是狄志遠、張欣宇和劉業強。 草案由身兼中大校董的議員張宇人、劉國勳和鄧家彪聯名提出。張宇人指，不批評中大校長段崇智在處理改組方案的態度，但認為市民透過傳媒報道，已經覺得他不尊重立法會，希望他反思是否要與立法會「對著幹」，中大如果沒有立法會支持，前路是否也會走得暢順。

鄧家彪批評 續聘校長是「圍威喂」 鄧家彪提及中大曾經兩次提出改組但失敗，質疑是有人拖延時間，「在龍門面前繡花」，他又形容中大是「有老鼠進入的瓷器店」，有別有用心的人以大學自主為由反對改革。 鄧家彪指，修例前的校董會有27名校內受薪校董，在處理續聘校長時以不記名投票，批評是「圍威喂」及「大石砸死蟹」。 至於法案委員會主席梁美芬表示，希望中大能謙卑接受修例，不要認為外界干預大學管治。梁美芬指中大無經全球招聘校長，段崇智的表現在2019年社會事件中極具爭議，及後再發生更改校徽事件，反映校董會已經失效，有必要修例改組。她提及現時絕大部分大學已經大大提升由行政長官委任的校董會校外成員比例，港大、科大、城大、理大、教大及浸大的比例均已超過一半，形容中大今次修例是「追落後」。

狄志遠憂校董和各持分者現分歧 投棄權票的狄志遠表示，大學的修訂通常在各持分者之間都有充分討論、凝聚共識，而今次修例原意應該是協助中大往好的方向發展，但校董及各持分者持不同意見，擔心會為將來的合作帶來不信任或分歧。教育局局長蔡若蓮指，政府歡迎議員提出的草案，指草案通過後，中大校董會繼續是校內最高的管治及行政機關，修訂無損學校自主管治。 中大校友評議會選任校董林偉雄表示，今次改組並非校方主導，未取得校董會的共識，認為過程對大學而言是「不光彩」。他又指議員無視校方管理層的建議，未有重新檢視議員校董的人數，堅持維持3席，不肯讓步，是向校方「摑了一大巴」，令人傷心。他又指草案通過後，相信需時以新方案重組校董會，過渡期間只有十多人，擔心會影響大學決策。