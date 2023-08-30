中大文物館展出華夏帶鈎及耀州窯瓷器(多圖)

香港中文大學文物館由即日起至12月3日舉行「霜雪明金玄鈎沉：德能堂藏華夏早期帶鈎」展覽及「青妝泯火：上善堂藏耀州窯瓷器」展覽。前者以8個單元呈現逾30件德能堂帶鈎收藏，呈現古代工匠的精湛技藝；後者則以3大單元展示超過90件上善堂耀州窯瓷器收藏，呈現耀州窯的發展與多樣性。

據中大文物館介紹，古代帶鈎的功能類似現代的皮帶扣，不僅只有繫連腰帶的功能，也是一種彰顯身分地位與個性品味的配飾。帶鈎作為古代工匠精神的載體，揭示了當時極為精湛的鑄造、焊接、錘鍱及各種鑲嵌工藝，極具研究價值。是次展覽展出超過30件德能堂帶鈎收藏，以8個單元呈現古代工匠的巧思與妙手，分別為「鈎之道」、「金銀鑄」、「金銀錯」、「玄鐵鈎」、「珠玉鑲」、「人與獸」、「遊於藝」及「集大成」。

90件瓷器展現耀州窯瓷多樣面貌

「青妝泯火：上善堂藏耀州窯瓷器」展覽設置3大單元，包括「青者為上」、「瓷技至善」及「器蘊滿堂」，展示超過90件上善堂耀州窯瓷器收藏，呈現耀州窯的發展和特色，以及耀州瓷的精美和其多樣性。

耀州窯位於陝西省西安以北約80公里，是五代、兩宋時期華北地區具代表性的大規模陶瓷生產地之一。此地出產的宋代青瓷，以優美的橄欖綠釉色、流麗的刻花紋及劃花紋，以及纖細緻密的印花紋等為特徵，自古以來備受推崇。上善堂是少數專注耀州窯陶瓷的中國民間收藏之一，藏品類型豐富，經典器形與珍罕標本並存。