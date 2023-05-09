中大料日後更易適應防疫 願戴口罩者超疫前

本港政府現已視新冠肺炎為風土病，各項防疫措施亦已悉數解除，但3年疫情為社區帶來的影響猶在。中大醫學院研究發現，逾半市民願意維持戴口罩、攜帶及用酒精消毒液潔手、回家後立刻更換衣服等非藥物預防措施及個人衛生習慣，比例遠高於疫情前同類調查。

研究團隊以網上問卷訪問611人，當中在室內非醫療場所和工作場所戴口罩的受訪者比例，分別由疫情前的21.3%和20.6%，急升至分別58.1%和54.2%。團隊相信，公眾在未來傳染病爆發時，更易適應降低傳播風險的行為，惟認為持久性仍待確定。

研究同時發現，曾接種3或4劑新冠疫苗兼未曾染疫，以及接種2至4劑疫苗並已感染的受訪者當中，僅12.8%有意接種加強劑，另只有18.8%受訪者今年度已接種流感疫苗，團隊呼籲各界應合力解決疫苗猶豫，以及關注流感、新冠等對醫療系統造成的潛在衝擊。

默沙東料疫情造成港416億元損失

此外，美國默沙東藥廠一份報告估算，疫情為本港帶來每年約416億元的經濟損失，即年度本地生產總值(GDP)的1.4%，又指其構成的間接成本很可能會持續高企，包括染疫後不能工作、照顧兒童和長者等所衍生的連鎖影響。默沙東估計，新冠肺炎未來可為本港造成每年約40億至1,087億元的潛在經濟損失，相等於GDP的0.1%至3.8%。