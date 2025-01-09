中大新校長盧煜明履新 回應《大學線》報道：對學生是學習機會

中大新一任校長盧煜明昨日履新，他表示，很榮幸得到校董會師生及校友支持，成為中大第九任校長，任內會致力提升中大在國際上的水平和地位，在教學、研究、服務和創新方面都會努力。另外，就中大新傳系學生媒體《大學線》早前就關愛隊活動之報道引起爭議，盧煜明指《大學線》向學生提供採訪及實習的機會，而吸取社會不同意見是學生學習範疇之一。

中大校董會去年9月一致通過任命「無創產前檢測之父」盧煜明接替段崇智成為中大校長，任期5年，由昨日(8日)起生效。盧煜明抵達中大校園後表示，獲委任後已與學生代表見面，本周將和管理團隊見面，及後亦會陸續與師生和校友會面。他又指，「中大是我服務了27年的地方，可以說是我第二個家」，任內會致力提升中大於國際上，教學、研究、服務創新得方面的水平地位。