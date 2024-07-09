中大新生獎學金料發3590萬增近九成 七科或以上5**聯招生或獲百萬

各行各業以至專上院校均搶人才。中文大學於新學年增加「新生入學獎學金」的金額，預料共發放總額3,590萬元獎學金，較去年增加87%。當中考獲七科或以上5**的聯招新生獲發學習津貼及交流獎學金，連同豁免4年學費，加上書院及學院提供的獎學金，新生最高可獲過百萬元獎學金。中大指，疫後經濟復甦未如理想，不少家庭收入大不如前，許多學子亦承受著生活與學業的雙重壓力。大學希望透過大幅增加獎學金，讓學生能專注學習，免除後顧之憂。



中大新學年將大幅調升「新生入學獎學金」的金額，考獲七科或以上5**的聯招新生將獲派發整筆41萬元的學習津貼及交流獎學金，加上4年全免學費，最高可獲逾57萬元獎學金。與去年比較最高可獲獎學金增加逾17萬元；加上書院及學院提供的獎學金，最高獎學金金額將超過100萬元。而修讀6年制醫科課程的新生更可獲豁免多兩年學費，合共可獲之獎學金高達逾66萬元，較去年增加約10萬元。其他新生則按其考獲5**級科目的數量，相應增加可獲之獎學金金額。 政府日前公布資助大學2025/26學年起連續三年加學費，平均每年加5.5%。中大入學及學生資助處處長王家徹認為，每年學費遞增5.5%加幅頗溫和，但坦言對部分學生家庭會帶來經濟壓力，疫後經濟復甦未如理想，不少家庭收入大不如前，許多學子亦承受著生活與學業的雙重壓力，盼透過獎學金減輕加學費對學生造成的負擔，讓他們可專注學業。