中文大學校董會今日通過委任立法會前秘書長陳維安出任副校長(行政)，接替去年底被解僱的吳樹培。任期3年，由9月16日起生效。

陳維安對於獲委任深表榮幸，他說在從事多年公共服務事業後，非常高興能為香港高等教育界繼續貢獻力量。他表示在過往的工作經驗中，深刻體會到良好機構管治和專業團隊協作的重要，相信這些經驗有助他與中大成員共事，同心協力為這所著名學府的發展貢獻所長。

遴選委員會一致推薦陳維安

中大校董會於今年2月舉行今年第1次的會議上，通過成立遴選委員會展開全球公開招聘。經過廣泛的遴選過程後，委員會一致向校董會推薦陳維安。中大指陳維安在投入公共服務前在商界工作多年，曾任職投資銀行和管理顧問公司，並於香港賽馬會擔任多個高級管理職位。陳維安曾出任教育局副局長，並於2012年起擔任立法會秘書長。中大讚揚陳維安以往的工作環境充滿挑戰，他有效領導專業團隊，面對不同意見的持份者時贏得各方尊重。陳維安亦善於與政府部門、立法會議員、媒體和專業協會保持良好關係，在促進持份者參與的工作上盡顯其卓越能力。中大表示陳維安將與大學管治團隊、各持份者和相關部門緊密合作，領導和落實各項計劃，以提升大學的國際聲譽、促進可持續發展，令大學達至卓越水平。