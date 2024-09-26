中大校長候選人盧煜明出席校內交流會 稱守法前提下會捍衛學術自由(中大圖片)

中文大學校長候選人盧煜明今日出席校內的交流會，他回應學生提問時，指在守法的前提下，會捍衛學術自由。 交流會中有學生詢問盧煜明能否承諾在港區國安法下捍衛學術自由，盧煜明回答學術自由是神聖的，會在守法的前提下捍衛。另外，有學生關注如果有師生被舉報違反港區國安法，校方會如何處理？盧煜明回應指合法進行科研或研究工作很重要，如進行正常的學術工作，觸碰紅線的機會很低。

有學生提到有個別教師因為政治原因未能繼續任教，盧煜明說校方有既定程序處理人事安排，作為校長有責任確保跟從程序。盧煜明同意校長是「全體師生的校長」，認同與師生溝通很重要，如獲選為校長將爭取機會與師生交流。他又指在中大服務27年，對大學有感情，希望以經驗及學術成就，協助後起之秀享受成功。