中大民調：三司民望齊齊升　李家超評分創上任新高

中大香港亞太研究所發表最新民調，市民對特區政府表現滿意度、財政司司長評分及對特區政府和中央政府的信任度，有顯著升幅，其中行政長官李家超評分更是上任以來最高，但低於50分的合格水平；三位司長的亦評分齊齊升，以財政司司長陳茂波的評分為最高。

李家超評分上任以來最高

最新民調顯示，行政長官李家超的整體表現的評分為49.3分，較上次調查升2.2分；比去年7月剛上任時的42.9分高6.4分，為上任以來最高，但仍低於50分的合格水平。

三司民望齊齊升

3名司長的評分均較去年11月的調查上升，以財政司司長陳茂波評分最高，平均評分為50.1分，較上次調查高1.6分；其次為政務司司長陳國基，平均評分為44.1分，上升1.5分；而律政司司長林定國評分為43.4分，微升0.4分。

對政府信任度及表現均有上升

對特區政府的信任度及表現方面，25.6%受訪市民滿意政府表現，28.6%表示不滿意，較去年11月的調查分別升2.4個百分點及1.1個百分點。

此外，有26.7%的受訪市民對政府表示信任，較去年11月上升1.9個百分點；不信任有23.6%，上升0.8個百分點。若與2022年1月調查結果相比，表示信任的百分比上升4.7個百分點，不信任的下降13.8個百分點。

至於對中央政府信任度，有21.4%的受訪市民表示信任，較去年11月上升3個百分點；不信任的則有31.6%，下跌2.2個百分點。

是次研究於今年1月30日至2月9日以電話訪問705名18歲以上市民。