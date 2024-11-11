中大民調︰34%港人想移民 20%人擬遷內地 與去年相若

中文大學香港亞太研究所最新一項關於港人移民海外或移居內地意欲的電話民調顯示，受訪者對本港是否宜居與生活的評分平均值為60.8分，較去年9月時的評分（56.5分）為高，但仍有34%受訪市民有打算移民或移居外地，比例與去年調查結果相若，最多人提及的增加移民意欲因素為「經濟情況欠佳／經濟沒前途」。
經濟欠佳沒前途為主因
中大香港亞太研究所在上月9日至25日期間，以家居固網及手提電話訪問了711位18歲或以上的香港市民。調查發現約34.1%受訪市民表示「有打算移民或移居外地」，比例較去年9月下跌了3.6個百分點。有意移民或移居外地的受訪市民中，除27.6%表示不知道或未決定目的地，最多受訪者提及的目的地是澳洲（12.7%），其次是英國（10.4%）、加拿大（9.7%）和台灣（7.9%）
被問到促使移民的本地因素時，受訪者當中約23.8%提及「經濟情況欠佳／經濟沒前途」、14.9%「香港政制不民主」、14.1%「香港政治爭拗太多/政治不穩定」，以及12.5%「香港居住環境較差/較擠迫」。
是次調查亦詢問了受訪市民移居內地的意願，近20.7%表示有打算，沒有打算則佔72.6%，另有6.7%的受訪者表示「不知道／很難說／沒有想過」，比例均與去年9月的調查結果相若。當中受訪者主要認為香港消費物價太高、香港居住環境較差和香港經濟情況欠佳，同時內地消費物價低、內地居住環境較好／較寬敞、內地樓價不高／樓價較容易負擔／置業較容易。