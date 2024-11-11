中大民調︰34%港人想移民 20%人擬遷內地 與去年相若

中文大學香港亞太研究所最新一項關於港人移民海外或移居內地意欲的電話民調顯示，受訪者對本港是否宜居與生活的評分平均值為60.8分，較去年9月時的評分（56.5分）為高，但仍有34%受訪市民有打算移民或移居外地，比例與去年調查結果相若，最多人提及的增加移民意欲因素為「經濟情況欠佳／經濟沒前途」。

經濟欠佳沒前途為主因

中大香港亞太研究所在上月9日至25日期間，以家居固網及手提電話訪問了711位18歲或以上的香港市民。調查發現約34.1%受訪市民表示「有打算移民或移居外地」，比例較去年9月下跌了3.6個百分點。有意移民或移居外地的受訪市民中，除27.6%表示不知道或未決定目的地，最多受訪者提及的目的地是澳洲（12.7%），其次是英國（10.4%）、加拿大（9.7%）和台灣（7.9%）