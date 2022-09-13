中大生物醫學院副教授招彥燾　入選世界十大傑青選舉最後20強

招彥燾(Ricky)入選國際青年商會舉辦的「世界十大傑出青年選舉」最後20強，是香港的唯一代表。(招彥燾fb圖片)

中大生物醫學學院兼任副教授﹑相達生物科技董事長及首席執行官招彥燾(Ricky)，入選國際青年商會舉辦的「世界十大傑出青年選舉」最後20強，是香港的唯一代表，與世界各地的入選者爭入最後十強，大會開放網上投票至本月19日。

洋名Ricky的招彥燾是2021年「十大傑出青年選舉」七名獲獎者之一，他獲立法會前主席曾鈺成提名，成功奪得傑青殊榮，現時再獲提名世界十大傑青。

中西認可生物科學家和企業家

招彥燾是少數在中西方均獲得認可的生物科技科學家和企業家，他的革命性技術不但得到比爾和梅琳達蓋茨基金會、美國國家衛生院等世界知名機構的支持，而且為應對新冠疫情而研發的高效核糖核酸提取技術，更被中國科技部認可。在新冠疫情期間，招彥燾帶領團隊在短時間内研發出一系列的快速檢測產品，其中香港唯一研發的新冠病毒快速抗原測試為大中華區首個獲美國食品及藥品管理局(FDA)緊急使用授權的品牌。招彥燾正帶領相關團隊專注癌症和傳染病的檢測研究和產品開發工作，推動全新健康理念。

對上一次香港代表獲選世界十大傑青，是2014年商人羅寶文，而同為中大學者的陳英凝及盧煜明，亦分別於2005年及2001年入選，藝人陳慧琳﹑劉德華及張學友皆為歷屆世界傑青的香港代表。