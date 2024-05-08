中大畢業生文集捲版權風波　畢業生聯署促交代韓麗珠近百人參與

中大中文系本年初出版畢業生文集《吐露滋蘭》，遭質疑未獲文集內所有作者授權出版。作品收錄在文集的中文系畢業生兼作家梁莉姿在內的11位作者發起網上聯署，著名作家兼中大中文系兼職講師韓麗珠等近百人參與，要求系方公開交代事件，並承諾日後出版同類刊物時，會徵求作者版權。
中文大學中國語言及文學系1月出版學生創作集《吐露滋蘭》第三輯，輯錄共54名校友共71篇創作作品，並定價12美元出售，上周遭作家梁莉姿指控未曾授權文集出版其小說作品《貪生》，引爆文集版權風波。
梁莉姿等11位文集作者最新於網上發起聯署，要求中大中文系公開交代授權風波的來龍去脈，「從沒有授權、將文集公開販售，以及出版後未有知會作者等疏忽問題，及箇中決策等，向公眾及校友說明」；聯署亦要求系方公開承諾日後絕不會發生同類事件，出版涉及編選學生在學作品時，必先詢求作者同意，並知會出版詳情。
批中文系卸責兩主編
聯署計劃暫獲近百名中大中文系師生等人參與，包括任職中大中文系兼職講師的著名作家韓麗珠。聯署信指，文集在未獲得作者授權下逕自出版和公開販售，深感震驚、失望及不可理解，並質疑出版計劃由系方高層決策，但至今未曾交代實情，解釋事件，也不曾主動聯絡受影響作者，面對有畢業生查詢，亦僅回覆「極度重視事件，已轉介主編跟進」。
聯署信質疑，系方刻意撇清系方責任，意圖讓兩位主編全盤承擔責任，稱涉事兩位主編本身亦為教員，在事後承受極大壓力，希望系方回應訴求，而非僅由兩位教員承擔一切。
強調在學作品版權歸學生
聯署信又強調，參照大學知識產權條例，學生在學時期的創作的知識產權及版權歸學生個人所有，並不隸屬學系，「如事情就此不了了之，是否意味本地大學學系往後皆可無視條例，肆意挪用學生在學時的作業成果，而毋須過問作者，及為此負責？」
就文集中有多少作品未獲作者授權及中文系會如將跟進事件，《am730》正向中文大學查詢。