中大畢業生文集捲版權風波　畢業生聯署促交代韓麗珠近百人參與

批中文系卸責兩主編 聯署計劃暫獲近百名中大中文系師生等人參與，包括任職中大中文系兼職講師的著名作家韓麗珠。聯署信指，文集在未獲得作者授權下逕自出版和公開販售，深感震驚、失望及不可理解，並質疑出版計劃由系方高層決策，但至今未曾交代實情，解釋事件，也不曾主動聯絡受影響作者，面對有畢業生查詢，亦僅回覆「極度重視事件，已轉介主編跟進」。 聯署信質疑，系方刻意撇清系方責任，意圖讓兩位主編全盤承擔責任，稱涉事兩位主編本身亦為教員，在事後承受極大壓力，希望系方回應訴求，而非僅由兩位教員承擔一切。

強調在學作品版權歸學生 聯署信又強調，參照大學知識產權條例，學生在學時期的創作的知識產權及版權歸學生個人所有，並不隸屬學系，「如事情就此不了了之，是否意味本地大學學系往後皆可無視條例，肆意挪用學生在學時的作業成果，而毋須過問作者，及為此負責？」 就文集中有多少作品未獲作者授權及中文系會如將跟進事件，《am730》正向中文大學查詢。