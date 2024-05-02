中大畢業生文集捲版權風波　部分作者稱不知情　出版社將書籍下架 (更新)

【5月2日更新】出版社在報道刊出後將書籍下架 中文大學中國語言及文學系1月出版學生創作集《吐露滋蘭》第三輯，收錄61位學生參賽或課堂作品，或涉版權風波。作家梁莉姿指未曾授權文集出版其作品，亦知悉有其他作者不知道文集出版。《吐露滋蘭》編者兼中大中文系高級講師程中山稱，大部分作品已有授權，現正考查文集所有作品的版權，未來將改善授權安排。有律師表示，學生交功課並非授權校方出版，需另議版權。 記者︰曾偉龍 《吐露滋蘭》第三輯於今年1月出版，由中大中文系高級講師程中山及講師葉嘉詠所編，收錄61位學生或畢業生2015至2021年的文學作品。中文大學出版社網站以定價12美元發售，該網介紹，文集選錄「優秀的課堂習作與個人佳作」，真實反映中文系學生的創作水平。 中大中文系畢業生、《日常運動》作者梁莉姿周一（29日）在社交媒體發文指，該文集收錄其舊作小說《貪生》，但她從未授權作品出版，亦不知道文集的存在，令她感到錯愕。她知道多位作者亦不知道文集出版，故向編者葉嘉詠查詢，獲對方回覆未能聯絡所有已畢業的作者，故未有書面授權，表示抱歉和承諾檢討。梁莉姿質疑對方推搪，不滿對方沒有顧及作者感受。

編者指大部分獲口頭授權 文集另一編者程中山向《am730》表示，文集大部分作品均獲作者口頭授權出版，而部分作品來自學系舉辦的徵文比賽，或學生以學系名義參加的比賽，學系已有版權，或已獲有關刊物授權轉載，至於學生的課堂作品由老師主動推薦，相信很多學生對作品獲選感到榮幸，會了解有關作品版權。 他又指，文集大部分作品是中大徵文比賽的得獎作品，但需要考查文集每一篇作品，才能確認每篇作品的版權誰屬，而據他了解，梁莉姿作品《貪生》是參賽作品，一般而言，主辦方會擁有參賽作品的版權，但會再檢視有關作品的版權誰屬。他稱，了解個別同學感到不被尊重，明白做法與同學想法有差別，學系已盡力聯絡畢業同學，未來會改善授權安排，例如全部作品會徵得作者書面授權。他又強調，製作文集的原意並非出售，只是作學系宣傳之用。 翻查資料，小說《貪生》曾參加中大文學院主辦的第六屆華文青年文學獎，並獲得短篇小說組一等優秀獎，而第七屆華文青年文學獎網站所列的徵稿細則列明，「所有得獎作品，版權歸主辦單位所有，並由主辦單位結集出版。轉載或以其他形式發表得獎作品，須事先徵求主辦單位同意。」