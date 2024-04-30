中大畢業生文集捲版權風波　部分作者稱不知情　編者指大部分獲口頭授權

中文大學中國語言及文學系1月出版學生創作集《吐露滋蘭》第三輯，收錄61位學生參賽或課堂作品，或涉版權風波。作家梁莉姿指未曾授權文集出版其作品，亦知悉有其他作者不知道文集出版。《吐露滋蘭》編者兼中大中文系高級講師程中山稱，大部分作品已有授權，現正考查文集所有作品的版權，未來將改善授權安排。有律師表示，學生交功課並非授權校方出版，需另議版權。

記者︰曾偉龍

《吐露滋蘭》第三輯於今年1月出版，由中大中文系高級講師程中山及講師葉嘉詠所編，收錄61位學生或畢業生2015至2021年的文學作品。中文大學出版社網站以定價12美元發售，該網介紹，文集選錄「優秀的課堂習作與個人佳作」，真實反映中文系學生的創作水平。

中大中文系畢業生、《日常運動》作者梁莉姿周一（29日）在社交媒體發文指，該文集收錄其舊作小說《貪生》，但她從未授權作品出版，亦不知道文集的存在，令她感到錯愕。她知道多位作者亦不知道文集出版，故向編者葉嘉詠查詢，獲對方回覆未能聯絡所有已畢業的作者，故未有書面授權，表示抱歉和承諾檢討。梁莉姿質疑對方推搪，不滿對方沒有顧及作者感受。