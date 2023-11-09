中大畢業禮段崇智因事缺席　兩名學生帶黑色紙板被帶離場(更新)

中大畢業禮段崇智因事缺席 兩名學生帶黑色紙板被帶離場

【17:30更新】中大發言人回覆查詢時說，有2名學生在畢業典禮會場附近，未經大學許可下展示標語，亦有學生躺在地上對其他出席人士構成滋擾，違反畢業典禮管理規則。在大學獲悉發生違規事件後，保安人員到場維持秩序，並在學生事務處職員勸喻後，學生終止了違規及滋擾行為。發言人補充大學早於本年8月，向所有同學發出《榮譽準則及學生行為守則》，若有學生違反守則，大學將按照現行適用的政策及程序處理。大學亦於昨天發出電郵，提醒學生應合力確保大會在安全、愉悅、相互尊重的環境下進行，並務必時刻遵守《榮譽準則及學生行為守則》。 【14:30更新】有兩名學生帶同黑色紙板到場，指希望透過紙板與學生交流，探討中大學生的身分認同問題，特別疫情後出現不少轉變，學生較少留在學校，希望了解如何增加歸屬感。兩名學生表示，他們沒有擾亂秩序，並非要宣揚甚麼理念，不影響畢業禮進行。職員則將兩人帶離場，並對學生說畢業典禮的管理規則列明，嚴禁在會場派發及展示未經批准的標語等。另外，亦有學生在百萬大道躺下，在身上舖滿白紙，印上大學生要面對的議題，身旁的白紙就印上花圈及「奠」字，之後亦被人勸走。

段崇智因事缺席 中大今日起一連3日舉行畢業禮，原本由校長段崇智主禮及致辭，校方在典禮開始前宣布段崇智因事缺席，向學生致歉及表示祝賀。典禮改由常務副校長陳金樑主禮，他致辭時指學生經歷3年疫情，在不尋常及不友善的環境下畢業。適逢中大校慶60周年，添上獨特意義，祝賀學生踏上人生新旅途，期待學生貢獻社會，帶來更深遠的影響。陳金樑指，中大教育除了提升專業知識，更重要是培養學生對社會的責任感，有能力慎思明辨，以尊敬他人的心為世界帶來正面的改變，是中大校訓「博文約禮」的真義，是發光發熱的重要素質。

中大畢業禮段崇智因事缺席 發文提醒大學不容許干擾大會秩序行為

校方指 獲得學位代表尊重中華文化 陳金樑又多次提到與內地的關係，指香港有背靠祖國、面向世界的優勢，肩負聯繫中國及全球的使命，指中大以結合傳統及現代，融匯中國及西方為宗旨，指學生獲得中大學位，代表對中華文化的尊重，期望學生利用「打通內地與世界大門的鑰匙」，履行社會責任，創造更好的世界。 陳金樑期望學生做好準備，尤其把握國家發展帶來的機遇，指中大今年在北京、上海等6個地方建立新基地，為大學成員包括畢業生提供豐富的發展空間。他提醒大家不要看輕自己的力量，並引述名言「地球的太空船裡面是沒有乘客的，我們都是船員」，希望畢業生將來與母校保持聯繫。