中大畢業禮段崇智因事缺席 發文提醒大學不容許干擾大會秩序行為

中大今日起一連3日舉行畢業禮，原本由校長段崇智主禮及致辭，校方在典禮開始前宣布段崇智因事缺席，向學生致歉及表示祝賀。典禮改由常務副校長陳金樑主禮，他致辭時指學生經歷3年疫情，在不尋常及不友善的環境下畢業。適逢中大校慶60周年，添上獨特意義，祝賀學生踏上人生新旅途，期待學生貢獻社會，帶來更深遠的影響。陳金樑指，中大教育除了提升專業知識，更重要是培養學生對社會的責任感，有能力慎思明辨，以尊敬他人的心為世界帶來正面的改變，是中大校訓「博文約禮」的真義，是發光發熱的重要素質。

校方指 獲得學位代表尊重中華文化 陳金樑又多次提到與內地的關係，指香港有背靠祖國、面向世界的優勢，肩負聯繫中國及全球的使命，指中大以結合傳統及現代，融匯中國及西方為宗旨，指學生獲得中大學位，代表對中華文化的尊重，期望學生利用「打通內地與世界大門的鑰匙」，履行社會責任，創造更好的世界。 陳金樑期望學生做好準備，尤其把握國家發展帶來的機遇，指中大今年在北京、上海等6個地方建立新基地，為大學成員包括畢業生提供豐富的發展空間。他提醒大家不要看輕自己的力量，並引述名言「地球的太空船裡面是沒有乘客的，我們都是船員」，希望畢業生將來與母校保持聯繫。

中大畢業禮段崇智因事缺席 發文提醒大學不容許干擾大會秩序行為