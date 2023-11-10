中大畢業禮段崇智因病缺席 兩學生行為涉違規被帶離場

中文大學昨起一連三日舉行畢業典禮，一眾畢業生將迎接人生新篇章。署理校長陳金樑代替缺席的校長段崇智主禮致辭時，指希望畢業生把握機遇，履行社會責任。校方在畢業禮前去信學生，強調頒授學位典禮是莊嚴而隆重的場合，大學絕不容許任何干擾大會秩序之行為；而畢業禮後，有兩名學生帶同黑色紙板到場，表示希望探討中大人的身份認同問題，被職員帶離現場。

中大頒授學位典禮大會昨早在中大百萬大道進行，一眾主禮嘉賓按慣例進場，惟自2018年起擔任中大校長的段崇智因病罕見未出席，由署理校長陳金樑代表致辭；中大回應指，段崇智昨起床時發高燒及失聲，並入院觀察。陳金樑指，香港有背靠祖國、面向世界的獨特優勢，勉勵畢業生肩負連繫中國與全球的使命。