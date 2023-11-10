中大畢業禮段崇智因病缺席 兩學生行為涉違規被帶離場

中文大學昨起一連三日舉行畢業典禮，一眾畢業生將迎接人生新篇章。署理校長陳金樑代替缺席的校長段崇智主禮致辭時，指希望畢業生把握機遇，履行社會責任。校方在畢業禮前去信學生，強調頒授學位典禮是莊嚴而隆重的場合，大學絕不容許任何干擾大會秩序之行為；而畢業禮後，有兩名學生帶同黑色紙板到場，表示希望探討中大人的身份認同問題，被職員帶離現場。
中大頒授學位典禮大會昨早在中大百萬大道進行，一眾主禮嘉賓按慣例進場，惟自2018年起擔任中大校長的段崇智因病罕見未出席，由署理校長陳金樑代表致辭；中大回應指，段崇智昨起床時發高燒及失聲，並入院觀察。陳金樑指，香港有背靠祖國、面向世界的獨特優勢，勉勵畢業生肩負連繫中國與全球的使命。
另外，段崇智及陳金樑在畢業典禮前向全校學生發信，指畢業禮是莊嚴而隆重場合，絕不容許任何干擾秩序的行為，學生務必時刻遵守本年發布的《榮譽準則》及《學生行為守則》。然而，有兩名學生因希望了解畢業生對中大未來的想法和如何中大人的身份認同問題，故帶同黑色紙板讓其他學生留言。
兩名學生表示，他們沒有擾亂秩序，並非要宣揚甚麼理念，不影響畢業禮進行；兩人其後被職員帶離現場。另有保安對兩名學生朗讀《榮譽準則》及《學生行為守則》，並指畢業典禮的管理規則列明，嚴禁在會場派發展示未經批准的標語等。中大回應指，兩名學生在未經大學許可下展示標語，亦有學生躺在地上對其他出席人士構成滋擾，有關行為違反了畢業典禮管理規則。經學生事務處職員勸喻後，該數名學生終止了違規及滋擾行為。
應屆醫科畢業生麥同學表示，守則有助學生了解校方的看法，而他亦會盡可能配合守則。麥同學又提到，「中大過去幾年聲譽唔太好」，社會覺得中大有很多事發生，影響學生的心情和讀書氣氛；但他相信中大學生亦有用功讀書，不是社會的負累。