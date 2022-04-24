中大發現翼龍侏羅紀時已能像鴨般在水面起飛

翼龍是第一種擁有飛行能力的脊椎動物。不同體型的翼龍都會長時間逗留在水邊，並有能力從水面起飛。(Julius T. Csotonyi提供)

科學家相信一種古代小型翼龍Aurorazhdarchid擁有在水面起飛能力，但水的表面張力會像膠水般把物件吸著，故一直未能理解牠們用甚麼方法從水面起飛。香港中文大學領導的古生物學研究團隊最近分析了一種古代翼龍的化石鐳射螢光成像，發現其身體構造能夠讓牠們同時利用雙足和雙翼的力量飛離水面。是次分析揭示，這種與生俱來的天賦最早可追塑至一億五千萬年前的侏羅紀時期，較以往的發現推前三千萬年。研究結果已於《自然》旗下自然科學期刊《科學報告》（Scientific Reports）中發表。

Aurorazhdarchid是生活於侏羅紀晚期的一種小型翼龍，其翼展只有約40厘米。但牠們跟很多翼龍的飲食習慣十分相似，會潛入水中捕食水生生物，亦會進行其他水上活動，故科學家相信牠們擁有在水面起飛能力，這樣才能令牠在天空翱翔。不過水的表面張力會像膠水般把物件吸著，體型細小的生物所受影響較大。

中大用鐳射螢光成像技術分析身體構造細節

中大生命科學學院助理教授文嘉棋博士以及他的國際團隊，利用嶄新的鐳射螢光成像技術（laser-fluorescence imaging），分析小型翼龍翅膀及足蹼上的細節。該鐳射螢光成像拍攝過程由文嘉棋及論文的共同作者、美國科學進步基金會主任Thomas G. Kaye，於柏林自然博物館進行。

文嘉棋表示，化石的鐳射螢光成像提供了高解像度細節，可更容易仔細分析小型翼龍的身體構造。將這些研究數據輸入空氣動力學模型，並推算小型翼龍的身體構造能讓牠好像鴨子一樣利用四肢在水面起飛（quadrupedal water launch），以擺脫水面張力的影響。

此研究發表前，科學家曾認為只有在海邊居住的大型翼龍才具有利用四肢在水面起飛的能力，例如在巴西發現、翼展長達十多米的Anhanguera翼龍。文嘉棋的研究表明小型翼龍也有能力在水面起飛，而這種四肢在水面起飛能力比以往估計出現的時間早了三千多萬年。

論文為翼龍生活方式增新觀點

論文的共同作者、美國洛杉磯自然歷史博物館的Michael B. Habib博士指出：「本論文為翼龍的生活方式增加了新觀點。我們應假設翼龍會像現今的鳥類一般，經常從海洋、湖泊和河流中捕食。」

