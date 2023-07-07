中大發現 腸道微生態失衡為柏金遜症元兇 將來有望可預防

腸道微生態失衡，除可引致免疫力下降、抑鬱症外，更與柏金遜症有關係！中大最新發現，柏金遜症患者早於發病20年前，已出現製造短鏈脂肪酸的「好菌」減少，及「壞菌」柯林斯氏菌增多的情況；干預腸道微生物的手段有望可預防柏金遜症。 早期柏金遜症的臨床表徵有動作變慢、僵硬、震顫，慢慢會發展至吞嚥困難、步態凝凍、容易跌倒，甚至認知障礙。早前研究已發現，柏金遜症徵狀出現前10年，患者或發生快速眼動睡眠行為障礙(發夢期夢遊，RBD)。

九成RBD患者最終腦退化 中大精神科學系客座助理教授劉亞平解釋，「RBD患者會『夢境成真』，拳打腳踢、翻滾叫喊等。九成以上RBD最終演變為柏金遜症等腦退化症；當神經細胞內的突觸核蛋白聚集成『路易體』，可導致神經細胞死亡。」2019年中大研究亦發現RBD患者親屬有早期腦退化生物學標記，包括便秘、大便乾硬及運動速度變慢，並早於發病前20年發生。研究團隊於是估計柏金遜症及其他腦退化有可能起源於腸道。

好菌減壞菌增 為找出柏金遜症和腸道微生態失衡的因果關係，研究團隊招募早期柏金遜症患者、RBD患者及其直系親屬，以及健康人士，合共441人研究其腸道微生態。結果發現，RBD患者與早期柏金遜症患者的腸道微生態總體組成十分相似，並與同齡健康人士有顯著分別，中大精神科學系研究助理教授黃蓓博士指，「深入分析發現，RBD患者及柏金遜患者出現腸道微生態失衡，促進健康的產短鏈脂肪酸相關細菌(short-chain fatty acids producing bacteria)減少，而促進炎症的柯林斯氏菌(Collinsella)增多。我們同時找到12個微生物標記物，有助篩檢柏金遜症高風險個案。」