中大研人工智能機械人　盼更精準找治療位置減人為失誤

人工智能技術愈趨普及，為各行各業帶來便利。香港中文大學團隊推出「人工智能驅動手術機械人」項目，希望引入先進的人工智能和自動化技術，賦予外科手術機械人自主執行特定任務或整個手術過程，團體希望研發3款機械人用於包括自行定位結石位置，以及針對前列腺組織化驗，精準定位加大治療成效，減少失誤。 目前手術機械人由外科醫生全程手動控制，中大機械與自動化工程學教授劉雲輝領導的團隊希望研發推自主性機械人，由手術機械人自主執行特定任務或整個手術過程，以減少人為失誤。

團隊成員之一、中大外科學系何善衡泌尿外科中心主任兼教授吳志輝指，團隊的目標是開發3款自主性機械人用於醫學領域。首款是輸尿管內窺鏡機械人，若病人有腎結石，希望機器人能夠自行定位結石所在位置，並瞄準將其粉碎。第二款是用於穿刺機械人，主要針對前列腺組織化驗，望機械人能夠結合磁力共振畫面，精準地找到腫瘤位置，然後準確地抽取組織樣本進行化驗。第三款是用於常規腹腔鏡手術的機械人，希望它可以自動完成一些常規手術步驟，如縫合等，大幅提高了手術的效率和精準度。