中大研究指一款乙肝藥物增長者骨折風險　倡醫生處方前全面考慮

本港現時約有41萬人患有乙型肝炎，佔整體人口約5.6%。中大醫學院一項研究發現，年滿60歲的乙肝患者服用抗病毒藥物富馬酸替諾福韋(TDF)兩年後，會有較高的骨折風險，研究團隊建議醫生處方藥物時，應更全面考慮病人身體狀況。

衞生署在2020至22年度人口健康普查發現，有6.2%參與者對乙型肝炎測試呈陽性，按結果推算全港整體人口有約5.6%，即約41萬人患有乙肝，在香港屬中高流行程度。中大醫學院研究團隊早前利用醫管局電子健康數據庫，追蹤和分析41,531名在2008年至2022年期間服用TDF和另一種抗病毒藥物恩替卡韋(ETV)、年滿60歲慢性乙肝患者自服藥起計8年的健康狀況，發現TDF組別患者在服藥逾兩年後，骨折發生率明顯較ETV組高。

中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授葉卓風指，服用TDF或ETV的患者在治療首兩年骨折機率相若，惟兩年後TDF的骨折風險增幅明顯較大，8年後累積發生率更高出五成。他續說，團隊針對年滿70歲患者進行同樣分析，亦得出TDF會帶來較高骨折風險的結果。中大醫學院內科及藥物治療學系教授黃麗虹補充，TDF雖然療效顯著，但減低骨質密度為預期副作用，長期服用此藥的長者一旦遭遇撞擊或意外跌倒，便更容易骨折。

倡良好生活習慣減骨折風險

威爾斯親王醫院內科腸胃及肝臟專科醫生黎梓滔提醒，骨折病人通常伴隨糖尿病、高血壓、骨質疏鬆症等健康問題，建議醫生在處方乙肝藥物時應更全面考慮年長患者身體狀況。團隊並建議乙肝患者，日常可透過良好生活習慣減低骨折風險，如攝取足夠鈣質、維他命D和蛋白質，以及遠離煙酒和適量運動等。研究結果已於國際醫學期刊《肝病學雜誌》(Journal of Hepatology)發表。