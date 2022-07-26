中大研究指港南亞族裔HPV疫苗接種率低 言語不通疫苗昂貴為主因

人類乳頭瘤病毒(HPV)疫苗能有效預防HPV感染及子宮頸癌，但接種率卻很低，尤其是居於香港的南亞少數族裔。香港中文大學醫學院那打素護理學院5至9月訪問了73名最少有一名9至17歲女兒的南亞裔母親。團隊發現，南亞裔母親一般對子宮頸癌、HPV病毒或HPV 疫苗缺乏認知和知識。疫苗價錢昂貴和缺乏財務資助亦是南亞裔母親未有讓女兒接種疫苗的主要原因之一。

所有受訪南亞裔母親均認為醫護專業人員提供的資訊和建議可信，但她們過往從沒就女兒接種HPV疫苗獲得相關建議。大部分南亞裔母親在使用醫療服務時面對語言障礙，其中一名印度裔母親，在為女兒安排接種時，難以與用中文的醫護人員溝通。

中大醫學院那打素護理學院助理教授陳傲霜表示，本港少數族裔人口正日益增加，為確保少數族裔女性獲得有效的保護措施，預防感染HPV和患上子宮頸癌，必須深入了解她們面對的挑戰，故早前進行相關研究。

世衛建議女性接種HPV疫苗合適年齡為9-14歲。研究團隊希望加強宣傳子宮頸健康與HPV疫苗接種，在符合條件的適齡學生接種前半年，由政府或學校為學童母親舉辦健康講座，講解子宮頸癌和HPV疫苗接種的重要性；撥出更多資源增加傳譯服務；政府應為所有18歲以下青少年提供補打HPV疫苗接種服務﹔重設關愛基金，為低收入家庭，提供HPV疫苗接種資助。