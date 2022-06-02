中大研究指第三針接種mRNA疫苗防疫效果較佳

香港中文大學醫學院研究發現，長者及低免疫力人士接種三劑mRNA疫苗，即復必泰疫苗使用的技術平台，更有效預防感染Omicron變種病毒。中大醫學院化學病理學系助理教授張栢恒，今日在電台節目表示，無論首兩針接種疫苗種類，若第3針選擇接種mRNA疫苗，亦可達到相近保護效果，認為疫苗的平台較品牌更為重要。

疫苗的平台較品牌更重要

中大醫學院昨(1日)發表研究報告，指出長者及低免疫力人士第三針打mRNA疫苗，可顯著降低感染新冠病毒的風險。團隊比較全球7種疫苗及24個組合功效，結果顯示接種第三劑新冠疫苗對預防感染新型冠狀病毒變異株Omicron尤其重要，無論首兩劑的疫苗類型，第三針選擇mRNA疫苗的功效，與三針都接種mRNA疫苗為一樣。

張栢恒今日接受電台節目訪問時補充，研究發現不論首兩針接種疫苗種類，只要第3針接種mRNA疫苗，都可以達到相近保護效果。他又舉例指，若首兩劑先接種滅活平台疫苗，其後再接種一針mRNA疫苗，可以激發到免疫系統不同範疇，令防疫效果與三針mRNA疫苗相約。

至於需否再引入其他mRNA疫苗，張栢恒則指研究有評估3針復必泰疫苗，與兩針復必泰加一針其他mRNA疫苗，發現效果相約，故認為疫苗的平台較品牌更重要。